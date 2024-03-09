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北部下探10度 後天全台有雨
中央氣象署指出，受到強烈大陸冷氣團影響，周末清晨北部低溫恐下探至十度，空曠地區可能再低一、二度，中南部地區約十三至十五度，天氣甚至有機會達到寒流等級。下周一全台有雨，再迎一波冷空氣，可能達大陸冷氣團等級。
氣象署預報員曾昭誠表示，今天白天天氣跟昨天類似，各地為多雲到晴、偏冷，僅東半部及恆春半島有零星雨。這波冷空氣預計影響到周日清晨，明天白天溫度回升，但下周一鋒面通過，東北季風或大陸冷氣團南下，北部、東半部有局部雨，一路再降溫至周三。
曾昭誠指出，周二、周三雨量趨緩，僅基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島有局部雨，中南部山區有零星雨。周四、周五東北季風或大陸冷氣團減弱，降雨維持東半部有局部，西半部山區受中層水氣影響有零星雨。
他說，今晚到周二清晨，中部以北逾三千五百公尺高山有零星降雪。另桃園至雲林沿海及澎湖今有九到十級強陣風。
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