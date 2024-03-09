健康你我他／作息正常健康吃 皮膚不再癢不停

六年前某日，突然身上奇癢無比。我使出本能努力抓癢，不但抓破皮，癢的感覺依舊在，於是去皮膚科診所看診。既吃藥又塗藥膏，卻只能緩解，無法根除。

那時候剛退休有閒，生活作息紊亂，甚至日夜顛倒追劇，又特別喜歡吃炸物和加工食品，更擔心孩子的功課、升學等事。

看了幾次診，醫師了解我的狀況後說：「病因在於你的身上，唯有靠自己去改善身體。藥物是治標，改變自己才是治本。」原來是身體在向我抗議。糟蹋自己，連醫師也沒轍，「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，是沒有多大效果的。

我從改善日常生活型態做起。首先恢復正常作息，每天五點半起床，先到公園散步半小時，再回來吃早餐，晚上十點半前就寢；其次放鬆心情減輕壓力，孩子的未來必須自己負責，父母過度憂慮，於事無補。

再來就是改變飲食習慣，我不再吃油膩炸物與加工製品，強調營養均衡。蔬果含有豐富纖維質、維生素和礦物質，可預防心血管疾病，有助消化道健康，促進視力保健，所以多吃蔬果不可少；自己烹調食物，兼顧少油、少鹽、少糖的原則。

我的防皮膚過敏妙招，就是吃好、睡好、放輕鬆，果然不再抓呀抓呀抓，效果很棒。這些年來，皮膚癢的症狀沒有再來侵擾。