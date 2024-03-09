院長講堂／見證泌尿醫學革新 蔡培斌職人精神守護社區

位在台北市大安森林公園旁的「書田泌尿科眼科診所」，30年來致力於提供民眾高品質的醫療服務，雖名為診所，卻涵蓋了泌尿科、眼科、家醫科、小兒科、胃腸科、皮膚科等19個科別，可謂「麻雀雖小，五臟俱全」。書田泌尿科眼科診所院長蔡培斌表示，書田創立於民國82年，從泌尿專科開始，逐步成立各領域專科，落實社區照護的精神。

在書田行醫逾30年，蔡培斌回首這段白袍歲月，或許早在父親取名當下，就種下與杏林的緣分。他說，名字中的「斌」，一般人會以為是「文武雙全」的意思，後來才知道還有一種「學文學武都不精，只好學醫」的說法。

從北榮到書田 40年師徒情

蔡培斌從陽明大學醫學系畢業、退伍後，到台北榮總外科擔任住院醫師，後來選擇投入泌尿外科的領域。當時的泌尿科主任是現任書田診所執行長陳明村，奠下他們近40年的師徒之情。他因此經歷了台灣泌尿科醫學的進步，包括結石從需要開刀到使用體外震波碎石術、內視鏡碎石手術等不需動大刀的治療方式，讓醫療對病患愈來愈友善。

在工作上，蔡培斌非常尊重老師陳明村的意見，當有新想法時，會與老師分享討論，「陳明村執行長，真的是我們人生的榜樣」，從醫學到生活都是如此。他分享，某次體檢發現頸椎有退化性病變，令他有點害怕，連忙去問老師，當時老師說，「不要理它，我比你更嚴重」，他才知道這是泌尿科醫師的職業病，因此釋懷了。

臨床工作之餘，蔡培斌喜愛到日本旅遊，並感受日本的「職人精神」，成為醫院經營的啟發，他以飯店床位為例，日本有不到40個房間的飯店，小小的卻很精緻，這也呼應了陳明村過去擔任書田院長時，曾請飯店人員來指導同仁服務，因為飯店做服務是最到位的，也可落實於醫療服務上。

借鑑日本職人 醫療精緻化

「我常鼓勵同仁，請大家在服務方面多做一點努力。」蔡培斌認為，服務態度和清潔是民眾一眼就能看到的，診所要朝「精緻化」經營，除了讓病人方便就醫，更希望將精緻卻非高不可攀的「職人精神」，落實到服務態度、環境清潔等讓病人有感的層面，在追求醫療品質的同時，也要做好相關服務，完成診所在醫療體系中肩負的責任。

衛生醫療教育很重要，蔡培斌表示，診所在社區接觸民眾，除了透過媒體傳遞醫療知識，更要兼顧「正確與合適」，因為網路上很多資訊是個人的經驗分享，不見得適用於每個人。網路資訊講求「輕薄短小」，對現代忙碌的人來說，正確卻冗長的醫療資訊，可能沒有足夠時間去理解，因此希望傳遞的衛教訊息是精簡合適的。

每一個人都會感受到時代變遷帶來的影響，他秉持「苟日新、日日新、又日新」的心態，持續學習新的東西。過去30年，讓蔡培斌醫師成為如今的蔡院長，但比他資深10年、20年的醫師都還在崗位上，所以他也抱持「能做就繼續做」的心態來服務民眾，同時不忘提攜後進，找年輕醫師加入團隊。

年過耳順的蔡培斌說，他是「法定老人」，已經拿到台北市的敬老卡，「我唯一對敬老卡有點不同的想法，就是卡片上這副眼鏡，我有掛眼鏡嗎？為什麼要給我一副眼鏡？」他認為，並非每一個老人都有戴眼鏡，雖然卡片傳達的是對年長者的精神意象，但在多元化的社會裡，還是希望可以有不同選擇，期待有機會拿到「沒戴眼鏡」的敬老卡。

蔡培斌期待有機會拿到「沒戴眼鏡」的敬老卡。記者賴昀岫／攝影

持續學習新知 重飲食控制

蔡培斌熱愛醫療工作，對於自己的健康也很重視，他的養身之道在於少吃多動，飲食控制是他很注意的環節，「晨起運動後，看著體重的數字，就會知道今天進食的量要不要調整」。

「健康的身體，來自健康的生活」，面對高齡化時代的來臨，蔡培斌認為，想要擁有健康，需要自己主動、積極地將健康的態度落實在生活中。

書田診所院長蔡培斌。記者林俊良／攝影