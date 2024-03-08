兩樣情？公務員擬增7天有薪「幼兒照顧假」 勞工家長領嘸錢卡歹命

照顧假，勞工、公務員兩樣情？我國2023年新生兒13.5萬人再創新低，跌破國發會預估低標，顯見解救少子女化危機刻不容緩。為營照友善生養職場環境，銓敘部日前預告「公務人員請假規則」修正草案，將針對育有未滿6歲子女須親自照顧者，每年核給7天的有薪「幼兒照顧假」，且每增加一名未滿6歲子女，另增3天假。家庭、幼兒照顧假總計一年14天的有薪照顧假，看在只有7天無薪家庭照顧假的勞工家長眼裡，只能自嘆命苦。

銓敘部政務政長朱楠賢說，朱楠賢說，幼兒照顧假是新增的假別，獨立於事假、家庭照顧假，出發點是鼓勵育嬰，友善職場育兒環境，應由政府帶頭示範，希望適用範圍越大越好。而草案中提出的幼兒照顧假是以小時為單位，切割後平均分配在一年內，交由機關自行決定如何運用調配，其實影響不大，也不會增加多少預算。

他指出，日前已找相關部會開會，但其他部會對妤機關內不同身分別是否一體適用仍有不同意見，也有單位擔心增加職務代理或現職公務員負擔，讓非幼兒家長的公務員更累，目前未有共識，預計近日再開會，希望好的規定能及早上路。

依公務人員請假規則，公務人員若因家庭成員預防接種、發生嚴重疾病或其他重大事故須親自找固者，每年可請7天的家庭照顧假，且可併入7天的有薪事假計算。反觀勞工，7天家庭照顧假也併入事假，但勞工事假無給薪，因此多年來遭外界詬病公務員、勞工休假差別待遇，也因為無薪，等於勞工看得到家庭照顧假，卻用不到、或不敢用。民間團體近年來不斷要求勞動部修法讓勞工與公務員一體適用，家庭照顧假同樣有薪。

據勞動部「111年工作場所就業平等概況調查」，女性受僱者有照顧家人需求者占29.1%，略高於男性的28.9％，若按子女年齡觀察，育有12歲以下子女的女性受僱者，則高達近6成有照顧家人的需求。

雖然近8成事業單位同意員工申請家庭照顧假，但實際上，申請「家庭照顧假」的女性受僱者僅6.5%，高於男性的3.2%；家有12歲以下子女的女性受僱者，申請比率提高至19.9%。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，相較於勞工，公務人員假別一直都比較多，新知支持公務員增設「幼兒照顧假」，但政府管不動民間企業，每次說詞都是由政府帶頭示範，盼帶動民間企業跟進，但就結果來看，每次都淪為精神喊話，沒有實質反饋到勞工身上，導致勞工、公務員休假差別待遇越拉越大。

托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴說，托盟樂見公務員新增幼兒照顧假，反映政府願意支持育兒家庭，但對勞工家長而言，現行的七天家庭照顧假無薪，不但不夠用，也不好用，家長寧可用其他有薪假別來請。

黃喬鈴進一步說，公共托育服務搭配育嬰假，是提高生育率不可或缺的政策工具，根本解決辦法是勞動部修法讓現行的育嬰假彈性化，開放以日、小時為單位請領，並延長至小孩8歲前都可請，讓育嬰假的使用方式更彈性，才能全面涵蓋家長的育兒需求。每一個身兼育兒家長的工作者，政府都應該給予對等的支持，讓每個家長都能家庭與生活平衡。

至於勞動部是否先比照公務員，讓家庭照顧假有薪？勞動部條平司司長黃維琛說，雇主考量成本、人力調度問題，若雇主負擔沈重，反而助長潛在的就業歧視;若以就業保險支應有薪家庭照顧假，預估光一天就負擔近107億元，財源會是大問題。