三陰性乳癌新藥納健保 近400人年省藥費四百萬元

乳癌近20年蟬聯女性癌症之首位，轉移性三陰性乳癌的治療更極具挑戰，全民健保從2月1日起將轉移性三陰性乳癌新藥納入健保給付，約400人受惠，每人每年省下新台幣400萬元藥費，預期未來五年造福二千五百名轉移性三陰性乳癌患者。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶指出，三陰性乳癌因荷爾蒙接受體皆為陰性，無法使用荷爾蒙療法，治療選擇少，5年存活率僅11.5%，許多轉移性三陰性乳癌病友因高惡性、高轉移及高復發，情況都不樂觀，過去高昂新藥費用造成負擔，不少病友錯失生存機會。

健保署考量三陰性乳癌患者治療選項相對較少，同意納入單株抗體標靶藥物，適用對象不限有無BRCA基因突變，給付條件包括：

已接受兩次以上的全身性治療無效（其中一次需為治療晚期疾病） 無法切除的局部晚期或轉移性三陰性乳癌 每次申請健保將給付三個月療程，若無惡化可持續申請使用

健保署長石崇良表示，不同於過去健保僅能給付半年、三個月，轉移性三陰性乳癌新藥只要對患者有效，就能一直使用，屬於全適應症治療。預計受惠人數大約四百七十多人，每人每年藥費約四百多萬元，可大幅減輕患者負擔。

乳癌病友協會理事長黃淑芳分享，轉移性三陰性乳癌患者一直是乳癌中最弱勢、資源最少卻最凶險的一群人，也讓病友經常覺得被社會遺忘。健保署通過轉移性三陰性乳癌新藥納入給付，不只增加治療選擇，也幫助病友減輕經濟負擔。期待未來還有更多的突破性治療能夠加速給付，幫助更多生命不再因遺憾而離開。