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三陰性乳癌新藥納健保 近400人年省藥費四百萬元
乳癌近20年蟬聯女性癌症之首位，轉移性三陰性乳癌的治療更極具挑戰，全民健保從2月1日起將轉移性三陰性乳癌新藥納入健保給付，約400人受惠，每人每年省下新台幣400萬元藥費，預期未來五年造福二千五百名轉移性三陰性乳癌患者。
台灣年輕病友協會理事長潘怡伶指出，三陰性乳癌因荷爾蒙接受體皆為陰性，無法使用荷爾蒙療法，治療選擇少，5年存活率僅11.5%，許多轉移性三陰性乳癌病友因高惡性、高轉移及高復發，情況都不樂觀，過去高昂新藥費用造成負擔，不少病友錯失生存機會。
健保署考量三陰性乳癌患者治療選項相對較少，同意納入單株抗體標靶藥物，適用對象不限有無BRCA基因突變，給付條件包括：
已接受兩次以上的全身性治療無效（其中一次需為治療晚期疾病）
無法切除的局部晚期或轉移性三陰性乳癌
每次申請健保將給付三個月療程，若無惡化可持續申請使用
健保署長石崇良表示，不同於過去健保僅能給付半年、三個月，轉移性三陰性乳癌新藥只要對患者有效，就能一直使用，屬於全適應症治療。預計受惠人數大約四百七十多人，每人每年藥費約四百多萬元，可大幅減輕患者負擔。
乳癌病友協會理事長黃淑芳分享，轉移性三陰性乳癌患者一直是乳癌中最弱勢、資源最少卻最凶險的一群人，也讓病友經常覺得被社會遺忘。健保署通過轉移性三陰性乳癌新藥納入給付，不只增加治療選擇，也幫助病友減輕經濟負擔。期待未來還有更多的突破性治療能夠加速給付，幫助更多生命不再因遺憾而離開。
另外，對於乳癌患者，BRCA基因突變與治療關聯性強，石崇良表示，健保共擬會議下周將討論給付次世代基因定序（NGS），每癌別終生給付一次，最高給付新台幣三萬元，預估每年逾三萬人受惠，目前研議中，力拚五月一日上路。
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