快訊

高雄三大重劃家族之一「谷樹建設」 傳出前董事長離世

失聯4天...屏東獨居男遭發現陳屍海岸礁石 警：可能漁獵不慎溺水

消費導向定型化契約 專家憂限制長照專業彈性

中央社／ 台北8日電

行政院消費者保護處與衛生福利部今天公布3類長照機構定型化契約範本，專家提醒定型化契約的消費者至上精神，可能限制長照專業判斷彈性，建議強化照顧管理專員等公正第3方功能。

消保處與衛福部公布「居家式」、「社區式」及「機構住宿式」3種「服務類長期照顧服務機構定型化契約應記載及不得記載事項」草案，預計下週公告上路，進入輔導機構作業期間，9月底前完成各機構遞審調整新契約，12月底前全面換約，全國約3500家機構50餘萬人受惠。

新出爐的契約範本保障弱勢中的弱勢者，重點除有至少3天審閱期，且機構應揭露設立許可證書、收費標準、服務項目、爭議處理等重要資訊，並要求機構須強制投保公共意外責任險。

長泰老學堂健康照顧體系執行長林金立今天接受媒體聯訪時表示，自從執行長照2.0以來，長期沒有契約依據，如今有較明確定型化契約本是好事，但長照服務項目難以標準化，長照不是單純消費性服務，反而與醫療服務接近，需要透過專業認知提供個別化服務。

林金立說，過度明確規定長照服務內容，家屬與業者雙方協商空間變小，主要是因為專業認知對長輩的好，與家屬認知對長輩的好，可能有某些程度上的認知落差，可能產生衝突，「這是我們擔心的」，長照定期化契約服務的是個案還是家屬，需要被納入考量。

林金立以長照服務中的「協助餵食」為例，在現行支付標準包含餵長者吃飯及看著長輩自己吃飯。陪伴長輩進食也屬於服務範圍，是基於專業倫理，鼓勵長者自行用餐，維持功能，防止加速退化。以消費者導向的定型化契約，可能造成家屬堅持「餵」，反而奪走長輩能力。

「這不是契約本身有問題」，林金立說，避免消費導向定型化契約與長照服務專業起衝突，建議契約協議時須有第3方公正者發揮功效，因為長照屬於專業照顧服務，無法僅由消保官判定，需要強化照顧管理專員與長照2.0個案管理（A單位個管師），協助設計最佳服務。

消費者 長照 長輩

延伸閱讀

連3年被荔枝樁象當產房 車主哀號「為何只挑我的車？」專家曝2可能

新版長照契約規範 「3天審閱期」衝擊居家、日照照護

瘦肉精西布特羅會議 中市食安處遭圍剿：不應影射實驗室汙染

新性平三法上路 專家籲設健全職場性騷防治機制

相關新聞

三陰性乳癌新藥納健保 近400人年省藥費四百萬元

乳癌近20年蟬聯女性癌症之首位，轉移性三陰性乳癌的治療更極具挑戰，全民健保從2月1日起將轉移性三陰性乳癌新藥納入健保給付...

張學友罹新冠慘隔離取消演唱會 羅一鈞曝香港現況

「歌神」張學友臨時取消上海演唱會，取消原因被指出是身體不適且住進加護病房，張學友今澄清，自己是嚴重腹瀉後確診染疫，已在家...

原民族語保母口試...57歲阿公也來報名 盼傳承瀕危族語

高雄市原民會今下午於旗山區社福中心辦理族語保母遴選第一階段「族語口說測驗」，共37人報名6個方言別，有阿公阿嬤參與徵選，...

福島核災13周年 學者批「解套核電廠延役」劃錯重點

日本福島核災13周年前夕，日本去年8月24日開始排放廠內儲存約134萬噸的放射性廢水，台灣環境保護聯盟今舉辦「福島核災1...

防炒作碳權交易 擬編碼追蹤及設上下限、交易1次

環境部去年12月15日預告國內碳權交易辦法草案，今天舉辦公聽會收集意見，擬編碼追蹤、訂上下限、限制移轉（交易）1次，以防...

百噸以下碳交易免收手續費？ 環境部研擬修正

今年將進入依事業排放量徵收碳費的「排碳有價」時代，為建立自願減量的交易管理機制，環境部去年12月15日預告「溫室氣體減量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。