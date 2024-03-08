蘇丹紅辣椒粉食安爆不完 台中衛生局曝：驗出隔7個月才全面檢視
蘇丹紅辣椒粉食安危機延燒全台爆不完，整個食品產業鏈都受到波及，至今還無法確認影響範圍。台中市衛生局長曾梓展認為，中央在2022年就查驗到一批蘇丹紅辣椒粉，去年5月又檢驗出好幾批，卻等到去年12月才全面抽查，隔了7個月，有多少問題辣椒粉已被民眾吃下肚？建議中央應從源頭，對進出口就要積極全面檢視。
根據食藥署揭露的資訊，新北市保欣企業的蘇丹紅辣椒粉是從中國大陸河南三禾藥業有限公司進口，販售給濟生、松賀、裕榮食品、金安記食品廠等下游業者；高雄市津棧國際貿易和佳廣國際貿易都是從「中國KAVIN SHIPPING LTD」進口，販售給海底撈、典佑商行有限公司等下游。
曾梓展認為，追查蘇丹紅辣椒粉，因為進口商有多家，且其通路分布不同縣市，等問題辣椒粉進到通路，然後再一家一家查，數量龐大，增加稽查時間與難度，建議中央能從進口從嚴，並加重業者自律，要求業者提出證明，積極全面檢視。
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