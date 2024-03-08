百噸以下碳交易免收手續費？ 環境部研擬修正

今年將進入依事業排放量徵收碳費的「排碳有價」時代，為建立自願減量的交易管理機制，環境部去年12月15日預告「溫室氣體減量額度交易、拍賣及移轉管理辦法」草案（碳交易辦法），交易方式分為定價、協議及拍賣三種，並祭出市場管控機制，碳權不得重複交易或拍賣，且必要時，環境部可指定交易價格上下限。環境部今舉行草案說明會，環保署氣候署副署長黃偉鳴會後受訪時，為避免業者藉此切割成100公噸的小額交易來規避手續費，環境部將研議附加條件或下修數量。草案預計今年上半年可公告。

由於草案明定減量額採協議交易，交易數量未達100公噸的小額交易，且用途不是抵碳費或增量抵換等氣候法規者就可免收5％手續費，與會的金管會代表認為，事業單位有可能藉此將大額交易切割成小額交易，規避手續費。

也有業者反映，相較於證券交易手續費不到0.2%，碳交易手續費過高。環境部科長回應，法條設計精神主要是認為排碳大戶必須付出相對應的碳排代價，企業若有買碳折抵溫室氣體排放的需求，買方就必須多負擔一筆手續費。

半導體協會代表則關心每個減量額度僅能移轉1次，希望開放適度轉售。除此，過去以先期專案取得的碳權是經政府核准發放，但此次預告草案明定先期專案僅能採協議交易，盼也能開放定價、拍賣兩種交易方式。

對此，黃偉鳴回應，先期專案、抵換專案、自願減量的嚴謹度不盡相同，因此使用上有不同限制，且未來先期專案抵換碳費時可能會打好幾折，須避免誤導買方誤以為與其他碳權同等值。他也說道，為了避免碳權成為炒作工具，若開放轉售，碳權會轉好幾手、不斷移轉。