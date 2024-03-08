白胡椒粉也含蘇丹紅色素 台南2食品原料行中招

蘇丹紅食安風暴擴大，連白胡椒粉也中招，台南市衛生局接獲通報，和新商行、元生雜糧行2家食品原料行進貨統隆含蘇丹紅色素的F0108優-白胡椒粉，隨即前往調查，前者進貨1800盒，現場下架525盒；後者進貨300盒，已下架156盒。

衛生局表示，含蘇丹紅色素的F0108優-白胡椒粉有效日期為20251123、20251125、20251129、20251212、20251213、20251214，因販售對象為一般消費者，請消費者若有購買，請勿食用該批次產品，並可向原購買商提出退換貨。

衛生局也說，因含蘇丹色素辣椒相關製品引起大眾關注，且對產品產生使用疑慮，衛生局因應該食安事件，也要求全市辣椒相關製品的上、中、下游業者，應主動提供檢驗報告及於販售處揭示檢驗結果。