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清明連假台金第二波加班機來了 3月11日上午9時開放訂位

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
清明連假台金管制航線第二波加班機出爐，共提供3500個座位數，將於3月11日(週一)上午9時統一開放訂位。記者蔡家蓁／翻攝
清明連假台金管制航線第二波加班機出爐，共提供3500個座位數，將於3月11日(週一)上午9時統一開放訂位。記者蔡家蓁／翻攝

今年的清明連假從4月4日至7日共4天，為因應鄉親返鄉祭祖需求，金門縣府今天表示，清明連假台金管制航線，交通部民用航空局已針對需求較高的台北航線規劃第二波加班機，共提供3500個座位數，將於3月11日(週一)上午9時統一開放訂位，請有需求的民眾記得上網訂購；縣府已請民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，視需求適時增班。

金門縣府表示，此次清明連假的管制時間，於尖峰時段4月3日至5日台灣出發往金門方向，以及113年4月6日至8日金門出發往台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限的空運資源獲得更有效的利用。

另縣府也請鄉親，於訂位完成日起3日內完成開票，例如3月11日訂票者，應於3月13日前完成開票，以利民航局及航空公司儘早掌握旅客訂位情形並加速清艙作業，據以規劃後續加班機運能。如開票後，因故無法搭乘原訂航班時，請於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

縣府也提醒，民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日也請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。另外，詳細加班機資訊，以航空公司網站公布資料為準。

清明連假的機位目前都客滿，縣府提醒第二波加班機共提供3500個座位數，將於3月11日(週一)上午9時統一開放訂位。記者蔡家蓁／攝影
清明連假的機位目前都客滿，縣府提醒第二波加班機共提供3500個座位數，將於3月11日(週一)上午9時統一開放訂位。記者蔡家蓁／攝影

加班 連假 金門

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