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三陰性乳癌新藥納健保 逾400人受惠無使用期限

中央社／ 台北8日電

乳癌近20年蟬聯女性癌症之首，三陰性乳癌治療更是棘手，健保從2月1日起將轉移性三陰性乳癌新藥納入健保給付，有效就無使用期限，約逾400人受惠，每人每年能省新台幣400萬元藥費。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶今天在記者會中提到，三陰性乳癌因荷爾蒙接受體皆為陰性，無法使用荷爾蒙療法，治療選擇少，5年存活率僅11.5%，許多轉移性三陰性乳癌病友因高惡性、高轉移及高復發，一般情況都不樂觀，過去高昂新藥費用造成負擔，不少病友錯失生存機會。

健保署考量三陰性乳癌患者治療選項相對較少，同意納入單株抗體標靶藥物，藥物可直達乳癌細胞進行消滅，適用對象不限有無BRCA基因突變。經過2次上全身性化療無效，腫瘤無法切除的局部晚期或轉移性三陰性乳癌患者都適用這款新藥。

每次申請健保將給付3個月，若無惡化可持續使用，衛生福利部中央健康保險署長石崇良表示，只要新藥有效，就能一直使用給付藥物，不同於過去健保僅能給付半年、3個月，屬於全適應症治療。預計受惠人數大約470多人，每人每年藥費約400多萬元，可大幅減輕患者負擔。

另外，對於乳癌患者而言，有無BRCA基因突變與治療有非常大的關聯性，石崇良表示，健保共擬會議下週將討論給付次世代基因定序（NGS），每癌別終生給付1次，最高給付新台幣3萬元，估每年逾3萬人受惠，力拚5月1日上路。

乳癌 健保署 患者

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