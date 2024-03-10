上廁所又「卡卡」了嗎？盤點造成便秘的6大原因！
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「便祕原因」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對便祕原因的討論重點。
排便對於人類而言是正常且必要的生理活動，更是身體相當重要的排毒方式，然而不少人卻深受「便祕」問題所苦，排便時總是「卡卡」不順暢。我們本次便針對「便祕原因」進行觀測，一起來看看造成便祕的主要因素有哪些吧！
「飲食不均衡」是便祕元凶之一 當兵「壓力大」致排便不順竟引發共鳴？
觀察近三個月網友針對「便祕原因」相關話題的討論，可以發現「飲食不均衡」最受到網友熱議。不少人提到自己因為不喜歡吃菜，平時又經常大魚大肉，所以深受便秘所苦，甚至連酵素梅、軟便劑都不起作用，引來熱心網友回覆「可以試試看火龍果、香蕉」、「買纖維飲改善試試」，點出攝取高纖維的水果、食物是改善便秘的可能方式。
而「缺乏運動」、「情緒壓力」也是常被提及的便秘原因，當沒有足夠的運動量時，腸胃蠕動可能也會變得緩慢、進而影響排便，日前就有網友在討論區請益「日常的便秘大家有什麼方法？」，引來留言如「運動，慢跑那幾年便便很順，不跑又開始便秘」、「水、高纖食物與運動缺一不可」，認為適度的運動對於改善腸胃蠕動很有幫助。
而高壓的環境也可能導致便秘發生，其中，當兵太緊張「嗯不出來」竟成為許多役男的共同回憶，網友紛紛分享自身經驗「剛進去太緊張，完全沒有便意」、「我好像進去５、６天才第一次」，甚至有網友回憶道「班長一天到晚問大家今天誰還沒便」引發共鳴。
此外，特定族群如孕婦、高齡者亦可能經常受便秘所苦，有身為銀髮族的網友表示自己「身體機能退化，導致腸胃蠕動不足」，排便不順甚至嚴重影響到生活品質。
也有孕婦分享「懷孕９周，滿肚子都是宿便，真的好痛苦」、「原本便秘就嚴重，孕期更是如此」，表達對孕期便秘情形加劇的無奈，吸引網友回覆「請醫生開立軟便劑如何？」、「有護理師推薦我喝黑棗汁，要不要試試看」，紛紛提出認為有幫助的改善方式。
你也有排便不順的煩惱嗎？在面對便秘難題時，除了參考上述網友的建議，調節飲食習慣、保持良好生活作息與好心情之外，問題嚴重時，也別忘了就醫詢求醫師的專業意見，讓便秘問題早日得到改善！
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：
本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「便祕原因」相關討論則數。
觀測期間：2023/11/15~2024/02/15，共三個月。
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
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