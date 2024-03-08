取消掛號費上限！竹市衛生局下周與醫師公會開會盼自律

衛福部3月4日取消全國統一的醫療院所掛號費上限，讓各院所可自行調整掛號費，不用再跟地方衛生局報備，新制引發議論。新竹市衛生局依據先前報備資料，掌握竹市400多家醫療院所掛號費大約落在170到300元，取消報備後尊重各院所依循市場機制調整，但下周也會與醫師、牙醫師與中醫師公會開會討論，希望形成自律默契。

2010年衛生署規定醫療院所門診掛號費上限150元、急診300元，如果收費超過上限，必須向地方衛生局備查，不過衛福部在3月4日停用此規定，讓院所自行調整掛號費。意即醫療院所調整掛號費，不再需要向地方衛生局報備，引發民眾擔憂掛號費變貴。

新竹市衛生局長陳厚全說，新竹市醫療院所400多家，門急診掛號費落在170到300元左右，衛福部近日發出最新公告之後，由於已經取消掛號費上限與報備等規定，市府衛生局依法行事，會尊重醫療院所基於成本考量、依據市場機制作出調整。

不過，陳厚全也表示，既然沒有法源，政府過度干預不好，所以回歸專業透過公會自律最好，因此下周將與新竹市醫師、牙醫師與中醫師公會開會，希望大家都能互相尊重，彼此形成自律默契。衛生局未來也會透過年度考核填報，了解各院所收費情形。

針對取消醫療院所掛號費上限，陳厚全目前觀察，新竹市醫療院所目前都還沒有太大動作，因為目前供大於求，屬於買方市場，若價格調太貴，病人可能就不會上門，也有聽說診所反其道而行準備「要降價」，衛生局會著墨在法規管理，提升服務品質。

新竹市有新竹台大、國泰、馬偕、市立馬偕兒童、南門醫院、國軍6大醫院，門診與急診掛號費收費不一，但門診與急診掛號費分別都不超過200元、300元。新竹台大因晉升醫學中心，3月起門診掛號費從150元降為100元，急診掛號費從300元降為250元。