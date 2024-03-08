土地公生日台南官田慈聖宮請吃茯苓糕 原來是這典故

農曆2月2日相傳是福德正神「土地公」的神誕日，民眾有拜土地公做「頭牙」以補財庫、求好運的民俗習慣，創廟迄今有362年歷史的台南官田慈聖宮，也選在下周一3月11日舉辦「土地公生」祝壽活動，有發財金讓信眾擲筊領取，還有300份茯苓糕免費送給信眾結緣。

官田慈聖宮主祀神農大帝、配祀土地公，13年前開始每逢土地公生日就會訂製茯苓糕分送給信眾，其實背後有其歷史典故，慈聖宮主委陳俊銘說，相傳慈聖宮當年是明鄭時期的將軍陳永華創建，他是近代台灣開發史重要人物之一，金庸《鹿鼎記》筆下人物陳近南靈感就是從陳永華而來。

陳俊銘說，明末清初反清的地下勢力，會在糕餅中夾著密函傳遞訊息，糕點名稱叫做「復明糕」，諧音與「茯苓糕」相近，據說就是茯苓糕的由來，因此廟方為了呼應這段軼聞，加上土地公喜歡甜食，因此每年都會在農曆2月2日發送茯苓糕給信眾結緣。

同時間也開放擲筊借發財金，只要擲出一個聖筊，就能借200元，以此類推，二個及三個聖筊各可借400、600元，去年還有家住西港的民眾一口氣連擲13個聖筊，另外有家住外縣市的民眾，每年都回來借200元，但固定會添1萬元香油錢，以感謝神明庇佑。