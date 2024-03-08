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北市某國小畢旅6人疑食物中毒 嘉基就醫已出院

中央社／ 嘉義市8日電

台北市某國小200名師生畢業旅行，今天有6人疑因食物中毒嘉義基督教醫院就醫後已出院；嘉義縣市衛生局除採患者糞便檢體送驗外，並到昨天晚餐的餐廳稽查，無重大缺失。

嘉義基督教醫院表示，台北市1所國小南下畢業旅行，今天凌晨有6名師生疑似食物中毒，出現嘔吐、肚子痛症狀，因住在嘉義市的飯店，便自行搭計程車至嘉基就醫，急診部遂向衛生局進行食物中毒通報，並採集病人糞便檢體送驗，經治療後，6人皆已出院。

嘉義縣衛生局副局長林裕珍告訴中央社記者，這所國小南下畢業旅行約有200名師生，在接獲嘉義市衛生局轉報疑似食物中毒案件後啟動調查，國小畢旅團昨晚在嘉義縣太保市某家餐廳吃晚餐，衛生局人員今天前往餐廳採檢食物檢體、稽查環境衛生及相關人員的衛生，初步並無發現特殊缺失。

林裕珍指出，6名就醫師生中，在畢旅出發前，就有其中2名學生身體感到不適，畢旅團在昨晚10時以後還有吃點心，相關事項還在進行調查；國小昨晚的晚餐為8菜1湯合菜，餐廳昨晚約有290人用餐，衛生局人員已到餐廳調查環境、工作人員衛生稽查，並採食物檢體送驗，若有違規之處，將依法裁處。

北市教育局表示，中山區某國小6至8日到南部畢業旅行，昨天晚間在嘉義縣太保市餐廳用餐，其中5名學生（皆為不同班級）及1名老師今天清晨出現不適症狀，就醫檢查經醫生診斷，確認為腸胃炎，其他師生並無不適症狀。

北市教育局說，醫院依流程向嘉義縣衛生局通報，並對昨晚用餐餐廳進行採檢送驗，檢驗結果尚未出爐；學校已安排身體不適師生北返，約下午1時已抵達台北，已請學校持續關心6名師生健康狀況，檢驗結果出爐再回報。

嘉義 衛生局 食物中毒

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