掛號費取消上限 新北統計170家醫療院所申請調漲

衛福部3月4日取消掛號費用調整備查制度，新北市衛生局統計，2023年至今年3月4日止，約有170家醫療機構向衛生局報備調整掛號費，多數調漲掛號費150元調漲至200元或250元，僅3家超過300元。另外醫院部分，門診掛號費金額皆為50元至200元之間，急診掛號費則在300元以內。

衛生局長陳潤秋表示，為維護新北市，尤其偏鄉住民就醫權益，新北聯合醫院及29區衛生所暫不規畫調漲掛號費，維持原收費50元。

衛生局表示，為兼顧保障醫療品質與保障民眾就醫權益，已發函新北市各醫療院所及公會，依中央規定取消掛號費上限，如果有調漲費用情形，應加強公告事先通知民眾，也須將收費告知衛生局，另衛生局已將掛號費收費情形納入醫療院所督考項目，以掌握各醫療院所收費情形。