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掛號費取消上限 高雄9家市立醫院不調整

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
大同醫院（圖）等9家高雄市政府附屬市立醫院，目前都不調漲掛號費。記者王勇超／攝影
大同醫院（圖）等9家高雄市政府附屬市立醫院，目前都不調漲掛號費。記者王勇超／攝影

衛福部3月4日取消掛號費用調整備查制度，各醫療院所可自行依照市場機制調整掛號費用，形同取消全國統一的醫療院所掛號費上限。高市衛生局說，9家市立醫院承擔市府醫療公衛政策推展責任，不調漲掛號費，目前各院門診掛號費50至100元，急診掛號費100至200元，均比一般醫院診所略低。

衛生局說，以往醫療機構掛號費高於150元要和衛生局備查後才能調漲，去年至今年3月初，衛生局同意備查4家醫療機構調漲掛號費，範圍為200元至300元。衛福部今年3月4日公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，各院所可自行依照市場機制調整掛號費。

衛生局表示，衛福部公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」後，高雄市長陳其邁立即指示，在錨定醫療平權照顧弱勢的核心價值及民眾就醫可近性立場上，「高雄市政府所屬9家市立醫院掛號費不予調整」。

高雄市政府附屬9家市立醫院包括，民生醫院、聯合醫院、凱旋醫院、中醫醫院、小港醫院（委託高醫大經營）、旗津醫院（委託高醫大經營）、大同醫院（委託高醫大經營）、鳳山醫院（委託長庚醫療經營）、岡山醫院（委託秀傳醫療經營）。

衛生局說，據衛福部指示，基於保障民眾就醫權益，必要時亦得請轄內醫療機構陳報其掛號費調整情形，並確認有無聯合漲價行為，若有相關疑慮，將函報給公平交易委員會調查，另查察是否有「巧立名目」收取自費項目的情況。

大同醫院（圖）等9家高雄市政府附屬市立醫院，目前都不調漲掛號費。記者王勇超／攝影
大同醫院（圖）等9家高雄市政府附屬市立醫院，目前都不調漲掛號費。記者王勇超／攝影
高市衛生局。記者王勇超／攝影
高市衛生局。記者王勇超／攝影

衛生局 衛福部

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