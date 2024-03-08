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取消掛號費參考價上限爭議 周慶明估調漲家數約100家左右

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
醫師公會全聯會理事長周慶明說，預估此波可能會調漲掛號費的醫療院所家數，約為100家左右，占全國醫療院所1萬多家的1成，更有許多醫療機構不會調漲。本報資料照片
醫師公會全聯會理事長周慶明說，預估此波可能會調漲掛號費的醫療院所家數，約為100家左右，占全國醫療院所1萬多家的1成，更有許多醫療機構不會調漲。本報資料照片

衛福部日前宣布取消醫療機構掛號費參考價上限，回歸市場機制，民眾憂心掛號費漫天叫價，影響就醫權益，弱勢者更擔心，未來恐無力支付醫療費用。醫師公會全聯會理事長周慶明表示，醫療機構制定掛號費都非常謹慎，並不希望影響民眾就醫，目前預估此波可能會調漲掛號費的醫療機構家數，約為100家左右，占全國醫療機構約1萬多家的1成，有更多的醫療機構不會調漲。

周慶明為耳鼻喉科開業醫師，診所開設在新莊。他說，這次衛福部宣布取消掛號費參考上限，對醫界來說符合公平、正義，但他診所掛號費仍維持150元，不考慮調漲，原因是基層診所愈來愈多，鄰近新莊的五股、泰山、樹林等以往認為不適合開業的地區，現在都開設許多診所，造成現在到其診所就醫的病人數已有下降趨勢，因此不會調漲。

「現在醫療機構的經營壓力都很大。」周慶明說，掛號費如果調漲太多，「病人會用雙腳選擇醫療機構」，他們自然就不會到收取高額掛號費的診所看診，各醫療機構也會互相牽制，不會漫無目的、無限制的漲價。

掛號費屬行政費用，政府並無針對弱勢患者採免收措施，但周慶明的診所自民國86年設立以來，提供低收入戶、身心障礙、重大傷病等弱勢患者免掛號費。周慶明說，「新莊的百姓，就是我的衣食父母」，好好照顧新莊百姓的健康，是他必須善盡醫者的社會責任。

周慶明說，據診所統計，民國101至106年，每年自行吸收掛號費金額約為59萬至66萬元，109、110年新冠疫情期間，就醫人數減少，金額降至39萬、31萬元，111年則因社區爆發Omicron疫情，許多弱勢確診患者利用視訊診療，當時一年免收掛號費金額高達近百萬元，為99.5萬元，約有6.6萬患者人次受惠，去年則降為49.5萬元，過去12年來，每年自行吸收金額平均為59萬多元。

周慶明指出，雖然這些自行吸收費用，可以經財政部審核用於免稅，但為照顧弱勢族群，許多基層診所都有免收掛號費措施，而非都以賺錢為目的，也不是一般民眾認為，「醫療機構就是收很高的掛號費，不顧弱勢者就醫權益」，更多醫師是願意取之於社會、用之於社會，好好的照顧病人。

醫師公會全聯會理事長周慶明說，據該診所統計，109、110年新冠疫情期間，免收掛號費金額降至39萬、31萬元，但111年社區爆發Omicron疫情，許多弱勢確診患者利用視訊診療，當時一年免收金額高達99.5萬元。圖／周慶明醫師提供
醫師公會全聯會理事長周慶明說，據該診所統計，109、110年新冠疫情期間，免收掛號費金額降至39萬、31萬元，但111年社區爆發Omicron疫情，許多弱勢確診患者利用視訊診療，當時一年免收金額高達99.5萬元。圖／周慶明醫師提供

周慶明 患者 調漲

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