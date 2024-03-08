快訊

鳥山明病逝…曾自曝「反正不會成為暢銷作品」卻爆紅 生前後悔這一事

即將66歲！陳文茜遭多疾折磨 「滿頭白髮」近照曝光

台股上兩萬還能買嗎？一網友PO空單引發熱烈討論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孩子大了擁抱自己真實認同 長庚以「這」手術重建陰道

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
林口長庚於2018年結合精神科、新陳代謝科、整形外科、大腸直腸科、泌尿科、婦產科、耳鼻喉科、皮膚科、心理師、社工師和個案管理師等組成「性別置換醫療團隊」。今天發表3D內視鏡取長併隱痕女性外陰成型術成果。接受手術的琳子也出席。圖／長庚醫院提供
林口長庚於2018年結合精神科、新陳代謝科、整形外科、大腸直腸科、泌尿科、婦產科、耳鼻喉科、皮膚科、心理師、社工師和個案管理師等組成「性別置換醫療團隊」。今天發表3D內視鏡取長併隱痕女性外陰成型術成果。接受手術的琳子也出席。圖／長庚醫院提供

「我以前期待，只要有一天大家可以把我當女生看待，就算死去也沒關係」，40歲的「琳子」一直以自己是女生，卻活在男性的身體裡，在孩子長大後，去年決定透過林口長庚的「性別置換醫療團隊」完成3D內視鏡取長併隱痕女性外陰成型術，以前總是沒辦法面對生殖器官的她，總算可以接納鏡子中完整的自己。

我國跨性別約占總人數5‰，約10萬多人。林口長庚於2018年結合精神科、新陳代謝科、整形外科、大腸直腸科、泌尿科、婦產科、耳鼻喉科、皮膚科、心理師、社工師和個案管理師等組成「性別置換醫療團隊」。經過籌備、赴美、泰、比利時等考察，2021年開始為患者執行置換手術，目前完成近50例，病人術後幾乎看不出傷口疤痕。

林口長庚醫院整形外傷科主治醫師胡瀞暄指出，雖然跨性別手術行之有年，社會風氣也漸漸開放，但是我國法規嚴謹，做跨性別手術前必須有2位精神科醫師諮詢鑑定及接受荷爾蒙治療至少半年，才可以受變性手術。目前以男變女的跨性別手術，囊括臉部女性化、喉結縮小、聲帶整形、隆乳及外陰部及陰道重建。

以外陰部重建為例，胡瀞暄說，原來的龜頭會保留當陰蒂，兩邊的小陰唇則可視組織條件，利用多餘的龜頭或是包皮重建，大陰唇則利用陰囊塑形。較長的尿道也會縮短成女性長度，剩下的男性特徵，包括陰莖及睪丸則會全部移除。

胡瀞暄表示，至於陰道重建，則是在前列腺及直腸間做出空間，陰道內襯可依患者需求及自身條件，選擇用陰莖皮、陰囊皮、腹部的皮、腸道或腹膜重建。

除了傳統陰莖皮翻轉重建陰道外，團隊發展出利用3D內視鏡移植乙狀結腸或腹膜重建陰道，並搭配達文西機器手臂移植腹膜，對於不需要陰道或身體狀況無法接受陰道重建的病患，提供無深度陰道重建的選項。

胡瀞暄說，3D內視鏡可以移植大約12公分的乙狀結腸來重建陰道，大幅減少摘取腸道的手術時間、出血量以及併發症，病患在術後當日即可喝水進食。另外若再搭配合併隱痕女性外陰成型術，可以改善原本大陰唇正中央的兩道疤痕，把疤痕藏到大腿縫等原生女性的凹痕處，外觀幾乎難以辨識。

胡瀞暄表示，傳統手術約需住院一周且須臥床數日，新式手術約6至8小時，隔日即可下床，最快住院4日就可出院，快速回到工作崗位，兩者結合降低病患因手術造成的不適與煎熬，費用約40至60萬元。

琳子以前每天都對著鏡子，檢視調整自己被認為像男生的地方，連聲音也會錄下來檢視，不希望被認為是男生。她表示，雖然身邊的人大多用女性身分看她，但她自己面對生殖器官，仍沒辦法接受，「假裝那不是我身體的一部分」。術後琳子總算可以接受完整的自己，以前總是穿著高跟鞋、裙子，術後反而可以穿上中性風格衣服，不再用女性符號強調自己。

林口長庚醫院整形外傷科醫師胡瀞暄（左）以及跨性別者琳子（右）。記者李青縈／攝影
林口長庚醫院整形外傷科醫師胡瀞暄（左）以及跨性別者琳子（右）。記者李青縈／攝影
林口長庚於2018年結合精神科、新陳代謝科、整形外科、大腸直腸科、泌尿科、婦產科、耳鼻喉科、皮膚科、心理師、社工師和個案管理師等組成「性別置換醫療團隊」。今天發表3D內視鏡取長併隱痕女性外陰成型術成果。圖／長庚醫院提供
林口長庚於2018年結合精神科、新陳代謝科、整形外科、大腸直腸科、泌尿科、婦產科、耳鼻喉科、皮膚科、心理師、社工師和個案管理師等組成「性別置換醫療團隊」。今天發表3D內視鏡取長併隱痕女性外陰成型術成果。圖／長庚醫院提供
40歲的「琳子」說，一直以自己是女生，卻活在男性的身體裡。圖／長庚醫院提供
40歲的「琳子」說，一直以自己是女生，卻活在男性的身體裡。圖／長庚醫院提供

手術 跨性別 長庚

延伸閱讀

NBA／灰狼唐斯左膝半月板撕裂要動刀 例行賽確定報銷

女子想整形提臀反遭粗心醫害死 腸道膀胱肝臟腹壁全被刺穿

高雄動保處獲贈百萬超音波刀 提升收容動物醫療福利

振奮！搶救命危彰化姊妹第15天 姊姊手腳會動、昏迷指數升到6

相關新聞

獨／通勤族哀號！基隆火車站大誤點8車延誤1車停駛 最慢遲開41分鐘

台鐵基隆火車站今天上午一早發生號誌異常，導致車次大亂，造成搭火車的通勤族哀號，很多人都被延誤，頻問「什麼時候才開車？」據...

天冷別喝滾燙熱湯！恐增食道癌風險 營養師：喝前別忘一步驟

周末可能升級成寒流直探8度低溫。營養師夏子雯在臉書提醒民眾，若是天冷愛喝熱湯暖身，可以在喝湯前儘量將湯吹涼一點，才能減低高溫對食道黏膜的傷害。

逾3千長照機構留意 年底前需換約符合定型化契約規範

行政院消費者保護會審議通過衛生福利部居家式、社區式、機構住宿式等三類長照服務機構定型化契約應記載及不得記載事項草案。衛福...

花蓮清明2列次返鄉專車 3月13日開放網路訂票

因應清明連假疏運需求，花蓮縣府與國營台灣鐵路股份有限公司合作，4月3日、7日加開2列次台北往返花蓮返鄉專車，3月13日中...

FB過氣了嗎？Meta當機網驚「原來超多人還在用」 網路聲量、使用數據超活躍

網路科技公司Meta於5日晚間11時20分左右發生全球大當機，旗下的Facebook、Instagram、Threads等社群平臺皆出現無法登入、無法正常運作的狀況。異常時間持續近2個小時，全球數十億用戶都受到影響。

孩子大了擁抱自己真實認同 長庚以「這」手術重建陰道

「我以前期待，只要有一天大家可以把我當女生看待，就算死去也沒關係」，40歲的「琳子」一直以自己是女生，卻活在男性的身體裡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。