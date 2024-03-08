FB過氣了嗎？Meta當機網驚「原來超多人還在用」 網路聲量、使用數據超活躍

image source: 示意圖／Pexels

文／蔡瓅萱

網路科技公司Meta於5日晚間11時20分左右發生全球大當機，旗下的Facebook、Instagram、Threads等社群平臺皆出現無法登入、無法正常運作的狀況。異常時間持續近2個小時，全球數十億用戶都受到影響。此事也在網路上引發大量討論，其中不乏許多哀鴻遍野的Facebook（FB）用戶，也讓不少網友訝異原來還有這麼多人在使用。

Facebook還很多人用？Meta當機用戶哀鴻遍野

Meta旗下的社群平臺於5日夜間發生全球大當機，導致許多Facebook用戶被登出並且無法重新登入，不少人都誤以為自己的帳號被盜用。當機期間PTT、Dcard、Reddit、X等論壇及社群平臺都出現網友回報異常狀況，也讓大家注意到其實Facebook還是有許多人在使用。

一名網友於昨（6）日在PTT上發文，對於Meta體系當機期間有這麼多Facebook用戶受到影響感到驚訝，「PTT、Reddit都有人在哀嚎，所以FB還是這麼多人用嗎？我以為它已經是過氣軟體了。」貼文引發討論，許多人表示其實Facebook還是擁有大批使用者，「很多資訊還是在上面才能知道」、「很多地方資訊或是社團只有FB有吧」、「FB的社團系統，目前沒什麼成熟的替代品」、「IG超無聊，幾乎只能看照片，想看垃圾廢文只能上FB」。

Facebook真的過氣了嗎？網路聲量、使用數據告訴你！

綜觀網友留言，可以發現「社團」功能是Facebook仍舊留住許多用戶的原因。其實雖然Facebook被許多人認為「過氣」、「只有老人在用」，不過透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，可以發現「Facebook」近一個月的網路討論度為Meta旗下所有社群平臺中最高的一個，網路聲量遠遠超過「Instagram」和「Threads」。此外，從趨勢圖中也可以看見，三個社群平臺皆因為Meta在5日深夜的大當機造成網路聲量攀升，在6日達到聲量高峰。

▲「Facebook」、「Instagram」、「Threads」近一個月聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

此外，從Google Trends中也可以看見，在3月6日的Google熱門搜尋排行榜中搜尋量第一的關鍵字是「FB」，總共有超過50萬筆；第二名則為「Facebook」，有超過10萬筆搜尋；至於「Instagram」則為第6名，且搜尋結果大多為和新功能相關的討論。從中可以看出，仍舊有許多用戶使用並討論Facebook，並且在Meta出現系統問題時受到影響。

▲「FB」、「Facebook」位於3月6日的Google搜尋排行榜前兩名。

image source: 翻攝自Google Trends

最新的網路使用者報告《Digital 2024: Taiwan》調查顯示，截至2024年1月，在過去一年中臺灣人「最喜歡」的社群平臺前三名排名依序為LINE、Instagram及Facebook；不過若單純以使用頻率來看，過去一年中臺灣人「最常使用」的社群平臺，Facebook則超過Instagram來到第二名，僅次於LINE；至於「使用時間」的排行，前三名則依序為TikTok、YouTube及Facebook。從數據中可以看出，Facebook其實並沒有「過氣」，仍舊擁有許多使用者，並頻繁地被使用。

▲過去一年臺灣人最喜愛的社群平臺。

image source: 翻攝自《Digital 2024: Taiwan》

▲過去一年臺灣人最常使用的社群平臺。

image source: 翻攝自《Digital 2024: Taiwan》

▲過去一年臺灣人社群平臺使用時數排行。

image source: 翻攝自《Digital 2024: Taiwan》





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月06日至2024年03月06日。