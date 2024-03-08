食安辦西布特羅調查結果曝 食藥署「一句話」回應

日前台糖安心梅花豬肉片被台中市政府驗出含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，但其來源成為懸案。行政院食安辦今天對外公布農業部、衛福部食藥署專家會議調查結果，且將會議紀錄公告上網。食藥署副署長林金富表示，食藥署僅有一句話回應，就是「調查結果沒有結論。」

食藥署表示，已與農業部已分別召開專家會議，就梅花肉片檢出西布特羅一案，協助釐清事件可能原因，食藥署於2月21日下午2時邀集食安、毒理、分析化學、獸醫等領域的專家學者共同討論，並邀請行政院食品安全辦公室、農業部、經濟部、台中市政府衛生局、台灣糖業公司及信功實業股份有限公司列席，會議相關事項後續由行政院統一對外發言。

行政院食安辦綜整調查結果、農業部專家會議結論、衛福部專家會議之討論指出，可排除輸入西布特羅流入農業、豬隻畜養階段、屠宰分切階段、販賣階段受汙染之風險，但在檢驗階段，無法完全排除本事件檢驗階段受汙染之風險，也未能證實本事件檢驗階段受汙染。

食安辦分別針對輸入西布特羅流向、豬隻畜養階段、屠宰分切階段、販售階段、檢驗階段進行行政調查，並由農業部及衛福部分別召開專家會議討論，以釐清該檢體含西布特羅的可能來源；至於流向，經查過去2年共計4家業者輸入西布特羅72批，均以化學標準品型態少量輸入，共計流入24個公私單位實驗室供分析檢驗比對使用，未發現輸入之西布特羅流入農業端及食品供應鏈。