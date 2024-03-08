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進口蘇丹紅9公司登記高雄同地址 鄰居訝異：以為是住家

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
進口中國含有蘇丹紅辣椒粉的津棧、佳廣兩家公司，登記地址是透天厝，今天上午大門深鎖。記者王勇超／攝影
進口中國含有蘇丹紅辣椒粉的津棧、佳廣兩家公司，登記地址是透天厝，今天上午大門深鎖。記者王勇超／攝影

民進黨立委林淑芬昨天在臉書發文，進口中國含有蘇丹紅辣椒粉的津棧、佳廣兩家公司，經營者還有至少9家公司登記在相同地址、一樣的負責人，進口販賣差不多的產品，其中一家公司「初衣食伍素食食品公司」，在網站上販賣「香麻辣粉」，呼籲食藥署積極追查。鄰居說，該地址是住家，不是工廠，前幾天衛生局來搜查後就大門深鎖。高市衛生局說，已將掌握的情資移請檢方釐清調查。

記者今天上午前往苓雅區建華街，循線找到津棧、佳廣公司登記地址的兩間相鄰透天厝，外觀沒有掛設任何招牌，看起來就像一般民宅，鐵捲門均降下，有1輛機車停在騎樓。

鄰居說，這兩間透天厝是住家用途，不是工廠，住戶進出遇到鄰居會打招呼，但與大家不熟，當地居民多不清楚他們是販售辣椒粉、香料的公司，前幾天高雄市衛生局派人來搜查後，就一直大門緊閉，「好幾天沒人了」。

林淑芬在臉書表示，順著查驗出進口中國含有蘇丹紅的辣椒粉的津棧、佳廣去google查，可以發現經營者還有至少9家公司登記在相同地址、一樣的負責人，進口販賣差不多的產品。9家中其中有一家公司叫做「初衣食伍素食食品公司」，在網站上販賣「香麻辣粉」，直到3月7日上午還在MOMO電商平台上販售，很多人買過。

林淑芬表示，事件爆發至今，初衣食伍素食食品有限公司，沒人知道他們跟津棧，佳廣，海順是同一群人。所謂殺頭生意有人做，這群人很敢，食藥署和大家說，從去年12月11以後，海關邊境就100%逐批查驗，事實上今年1月案情曝光前，這群人還是大量的輸入含有蘇丹紅的產品，將近4～5萬公斤。

高市衛生局今天上午表示，衛生局已掌握相關情資，並已移請地檢署擴大偵辦，刻正由檢方介入釐清調查中。

民進黨立委林淑芬昨天在臉書踢爆，查驗進口中國含有蘇丹紅辣椒粉的津棧、佳廣兩家公司，發現經營者還有至少9家公司登記在相同地址、一樣的負責人。圖／翻攝自林淑芬臉書
民進黨立委林淑芬昨天在臉書踢爆，查驗進口中國含有蘇丹紅辣椒粉的津棧、佳廣兩家公司，發現經營者還有至少9家公司登記在相同地址、一樣的負責人。圖／翻攝自林淑芬臉書
進口中國含有蘇丹紅辣椒粉的津棧、佳廣兩家公司，登記地址是高雄市苓雅區建華街的透天厝，外觀看起來像是民宅。記者王勇超／攝影
進口中國含有蘇丹紅辣椒粉的津棧、佳廣兩家公司，登記地址是高雄市苓雅區建華街的透天厝，外觀看起來像是民宅。記者王勇超／攝影

蘇丹紅 辣椒粉

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