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談追查含蘇丹紅辣椒粉進度 侯友宜：在下游不斷查察

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席2024婦女節女性經濟力與影響力論壇後受訪表示，新北市已在學校營養午餐、長照機構跟社福機關禁用辣椒粉，下游部分會不斷查察。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席2024婦女節女性經濟力與影響力論壇後受訪表示，新北市已在學校營養午餐、長照機構跟社福機關禁用辣椒粉，下游部分會不斷查察。記者江婉儀／攝影

中國大陸含工業用色素蘇丹紅辣椒粉，混入多項食品流竄全台。新北市長侯友宜今出席2024婦女節女性經濟力與影響力論壇後受訪表示，新北市已在學校營養午餐、長照機構跟社福機關禁用辣椒粉，下游部分會不斷查察。

針對含蘇丹紅辣椒粉調查進度，侯友宜表示，第一時間除了在上下游積極稽查，防堵蘇丹紅造成食安問題，現階段已經對學校營養午餐、長照機構跟社福機關，都以最嚴格標準，這3個月內都禁用辣椒粉，希望把食安做好嚴格把關，把源頭趕快斬斷，下游部分會不斷查察。

新北市教育局昨表示，即日起學校午餐除暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料外，亦暫緩使用胡椒粉（含白胡椒、黑胡椒、椒鹽粉），同樣實施3個月後再評估是否解除。

蘇丹紅 辣椒粉

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