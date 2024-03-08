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蘇丹紅風暴！9業者登記「同一高雄地址」 陳其邁說話了

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
對於蘇丹紅風暴，陳其邁今早受訪表示，高雄市府早已有掌握該公司多名家族成員、關係企業與出發貨的倉儲狀況，目前已經與檢方在積極聯合偵辦。記者宋原彰／攝影
對於蘇丹紅風暴，陳其邁今早受訪表示，高雄市府早已有掌握該公司多名家族成員、關係企業與出發貨的倉儲狀況，目前已經與檢方在積極聯合偵辦。記者宋原彰／攝影

蘇丹紅辣椒粉流竄全台，有立委查到包括津棧、加廣兩間公司外，另有至少9家業者公司地址、負責人重覆使用，皆位在高雄市，其中一家公司在網站販賣「香麻辣粉」，直到今天仍在電商平台上販售；對此，市長陳其邁表示已掌握該公司多名家族成員、關係企業與出發貨倉儲狀況，絕對從嚴執法。

民進黨立委林淑芬踢爆，被查出進口中國含有蘇丹紅辣椒粉的津棧、佳廣兩家公司，其經營者還有至少9家公司登記在相同地址，位在高雄苓雅與鳳山區，多間負責人重覆使用，其中一間「初衣食伍素食食品公司」在網站販賣「香麻辣粉」，直到昨日上午還在電商平台上販售，很多人買過。

林淑芬表示，該批業者至到今年1月案情曝光前，還是大量輸入含有蘇丹紅的產品，將近4萬至5萬公斤，更在1997年時就在中國成立了一家製造加工買賣公司稱「龍海同記食品有限公司」，跟台灣名稱一樣，疑似就是幫助幫業者獲得中國上游出口商並持續跟貨。

佳廣、津棧2家貿易公司7日發出聲明，指稱去年迄今送辣椒粉產品進行蘇丹紅色素4項檢驗共199次，均未檢出，他們會配合政府調查，但也希望同一批樣品能送不同實驗室複驗，進行確認。目前高雄市衛生局以未能依限提供完整及正確的下游流向資訊、食品追蹤追溯系統登載不實的交貨下游業者資料等，合計裁罰2家公司306萬。

市長陳其邁今早受訪表示，高雄市府早已有掌握該公司多名家族成員、關係企業與出發貨的倉儲狀況，目前已經與檢方在積極聯合偵辦，會涉及資金強制處分部分，希望盡早蒐集完違規證據並徹查「蘇丹紅」辣椒粉流向，他強調「高雄市政府的態度就是『從嚴執法、從重處罰』」。

對於蘇丹紅風暴，陳其邁今早受訪表示，高雄市府早已有掌握該公司多名家族成員、關係企業與出發貨的倉儲狀況，目前已經與檢方在積極聯合偵辦。記者宋原彰／攝影
對於蘇丹紅風暴，陳其邁今早受訪表示，高雄市府早已有掌握該公司多名家族成員、關係企業與出發貨的倉儲狀況，目前已經與檢方在積極聯合偵辦。記者宋原彰／攝影

蘇丹紅 辣椒粉

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