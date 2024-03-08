西布特羅調查結果出爐 食安辦：排除流入食品鏈

行政院食安辦主任許輔、衛福部食管署署長吳秀梅、農業部動植物防疫檢疫署副署長徐榮彬上午一起出席「行政院食品安全辦公室說明西布特羅事件之調查結果」記者會，政院食品安全辦公室主任許輔表示，經過調查排出販售階段風險，檢驗階段無法排除受到汙染風險。

行政院食品安全辦公室綜合各階段調查結果，以及農業部、衛福部專家會議討論，認為可排除輸入西布特羅流入食品鏈，以及排除檢體在豬隻畜養階段、屠宰分切階段、販售階段受汙染風險；但在檢驗階段，該單一檢體雖經複驗確含西布特羅，然而實驗室管理未臻完善，且該單一檢體在檢體袋開封前並未保持完整狀態，無法完全排除本事件檢驗階段受汙染風險，也未能證實本事件檢驗階段受汙染。

食安辦表示，中央與地方政府將儘速會商檢討檢驗報告及新聞發布流程，倘檢出非屬尋常使用之物質，且微量無直接影響健康之虞，可先經其他實驗室或國家實驗室比對，檢驗同批次產品確認，避免衝擊產業。後續中央及地方政府將持續合作，落實畜牧管理，加強監測檢驗把關，以確保食品安全。

肯定與感謝食安檢驗同仁，本案屬於單一檢體事件，對精進臺灣食安管理有正面作用行政院肯定本案第一線檢驗人員忠於職守、勇於提報檢驗結果之努力，以及過年期間全國食安同仁犧牲假期協助檢驗，服務奉獻共同為國人把關守護食安。