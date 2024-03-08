台南自主驗出蘇丹紅新源頭 食藥署：亂槍打鳥效率低

中國大陸含工業色素蘇丹紅辣椒粉輸入台灣，食安問題連環爆，衛福部食藥署亡羊補牢，抽驗21家遭禁止輸台的大陸辣椒粉出口製造商，在禁令上路前已經入台產品共59批。昨日台南市新發現的新光洋菜公司，是地方衛生局自主抽驗，不在中央以食品雲抓出資料，由源頭下查的廠家之列。食藥署副署長林金富表示，尊重地方作法，但食藥署認為由上而下抽查才有效率。

案件源頭為新北市保欣公司，昨新增3批違規，而台南市政府昨又查獲新的違規業者，進口1批違規辣椒粉，單日共新增4批產品違規。違規業者數累積達4家，分別是保欣、津棧、佳廣、葛瑞特洋菜，輸入的大陸辣椒粉分別來自3家業者。

新北市保欣企業有限公司輸入中國河南省三禾藥業有限公司辣椒粉檢出蘇丹色素，目前累計10批辣椒粉原料經抽驗檢出含有蘇丹色素；高雄市津棧國際貿易有限公司及佳廣國際貿易有限公司輸入中國KAVIN SHIPPING LTD之辣椒粉，8批檢出含有蘇丹色素。

昨天台南市政府衛生局抽驗新光洋菜企業股份有限公司製造之朝天椒細粉及朝天椒檢出蘇丹色素，其辣椒原料，是由其關係企業葛瑞特洋菜企業有限公司，自大陸柘城縣恒豐食品有限公司輸入，而該製造商是原21家禁止輸台之中國辣椒粉出口商／製造廠。林金富表示，該批產品下游流向仍有待地方衛生局追查。

林金富說，除配合中央由源頭高風險業者由源頭往下查，也主動派員至後市場隨機稽查市面上的辣椒粉產品，本次新查出的違規辣椒粉，就是在自主查驗時抓到；但食藥署主張，食安事件應該系統性處理，「亂槍打鳥命中率太低」，食藥署從源頭往下查，查出違規品項的命中率達到3成。

食藥署在周三例行記者會表示，即使63批高風險產品查驗完成後，也不敢打包票市場上沒有違規辣椒粉，遭立委抨擊不負責任。林金富今天改口，認為在以食品雲進行追溯，查完110年起輸入台灣，由29家業者進口辣椒粉，「這波查完就敢保證。」