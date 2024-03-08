兩波冷空氣接力襲台 周末有機會升級寒流 探8度低溫

未來一周天氣主要受到兩波冷空氣影響，中央氣象署科長林伯東表示，第一波是目前影響台灣的強烈大陸冷氣團，大約下周一、周二之後有另一波冷空氣。周末兩天清晨北部和宜蘭可能出現8至10度低溫，今晚到明天清晨、明晚到周日清晨，台北可能出現10至11度，有一些機會可能達到寒流等級。

林伯東表示，今天西半部陽光露臉，白天稍微回溫，東半部地區雲量仍偏多。今天在東半部地區局部降雨，西半部緩和下來。

未來溫度趨勢，林伯東表示，今明兩天持續受到強烈大陸冷氣團影響，周末各地夜晚清晨偏冷，台北明天清晨、後天清晨可能出現近10度低溫，花東13至14度、南部14至15度左右。周日白天冷空氣減弱，下周一至周三又受到下一波冷空氣影響，預估台北低溫14至15度、南部17至18度、花東16至17度。

未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

未來降雨趨勢，林伯東表示，今天降雨零星，主要在東半部地區、西半部山區；周日更偏乾一些，北部、東半部、中南部山區可能有局部性降雨。下周一鋒面通過，冷空氣再度南下，全台各地都有可能下雨，主要在中部以北、東半部、南部山區會比較明顯。下周二至周四降雨趨緩。