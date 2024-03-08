掛號費無上限！台中這家診所最貴2500元 理由曝光

醫療機構掛號費取消報備上限引熱議。台中市衛生局統計，台中共有3589家診所，調漲掛號費計有177家，調漲後掛號費多介於200元到300元之間，收費最高的是近期報備的禾馨集團台中禾馨安和婦幼診所特約門診掛號費2500元，主打高隱私、免叫號，有專屬護理師引導服務、專屬車位、就診時段完整諮詢，吸引不少人預約。

衛生局說明，依衛生署2010年6月21日公告的醫療機構收取掛號費之參考範圍，若門診掛號費超過150元的參考範圍，需衛生局專案備查。台中截至今年2月，共有3589家診所，經統計已調漲掛號費診所計177家，掛號費漲幅多介於50元至150元，調漲後掛號費多介於200至300元之間。

禾馨強調，台中禾馨安和婦幼診所特約門診經陳報衛生局同意後開辦，僅為提供極少數有需求的病患服務，目前診所九成以上的病患仍是一般掛號收費300元，也未考慮調漲費用。

禾馨創辦人蘇怡寧醫師表示，台中禾馨安和婦幼診所今年1月營運，延續禾馨體系照護母嬰多年的臨床經驗，首創24小時醫師團隊接生制，剖腹產由雙主治醫師操刀，並擁有專任麻醉科醫團隊師施行麻醉、減痛分娩，以及新穎完善的旗艦級高規格檢查儀器。

台中禾馨安和婦幼診所表示，特約門診掛號費2500元，主打高隱私的獨立空間，由於提供患者指定時間看診、專屬停車空間及診間、專人服務看診流程，在專屬看診時段裡，孕婦能與醫師充分討論，更詳細了解就醫狀況，所以掛號費較高。