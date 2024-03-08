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日月潭儲水量今年首次跌降億噸以下 岸邊水位大降4公尺

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭今年儲水量首次跌降到億噸以下，來到9744萬噸的水位744.39公尺，碼頭和滿水位相差4公尺。記者黑中亮／攝影
日月潭今年儲水量首次跌降到億噸以下，來到9744萬噸的水位744.39公尺，碼頭和滿水位相差4公尺。記者黑中亮／攝影

經過春節後每日近160萬噸的春耕出水供灌，日月潭今年儲水量首次跌降到億噸以下，來到9744萬噸的水位744.39公尺，碼頭和滿水位相差4公尺，台電大觀電廠表示，由於降雨情勢不確定性仍高，未來請民眾持續節約用水，讓水資源蓄存在水庫，如此在需水高峰期，日月潭水庫才有餘裕供應用水及發電。

最近民眾來到日月潭賞景，發現岸邊土石裸露，水位大降4公尺，碼頭浮排更是降低1.5層樓高，不少人疑問會不會重演3年前的乾旱；大觀電廠對此表示，日月潭水庫晚上供應大觀一廠、二廠、明潭電廠及鉅工分廠進行水力發電，白天再將水源抽回日月潭儲存，目前日月潭水庫有效蓄水率仍在7成以上，雖預估日月潭今年枯水期最低水位會到742公尺，但目前仍由高位的霧社水庫來補充儲水量。

副廠長洪文龍表示，自去年11月至迄今，日月潭水庫集水區降雨量僅約歷年平均7成，目前已開始每日監看調度，日月潭分3月上、中、下旬配合一期稻作供灌，目前放水量為每秒20噸，3月下旬會至每秒10噸，4月上、中、下旬放水量會再略為減少，昨天水庫儲水還有1億噸以上，但今天一早就跌到75.25%的9744.36萬噸，與去年同期相比，剛好也是3月2日跌至9995萬噸，相差一年，。

台電表示，目前已開始每日監看調度日月潭水庫水量，希望在春耕結束前能控制平均水位7成左右，下游灌溉及民生用水均優先使用濁水溪川流水，盡量將水資源蓄存於水庫；3年前乾旱時，日月潭的水位曾在2021年5月18日降到734.8公尺，是日月潭水庫啟用後，史上最低的水位，但台電強調，只要不低於734公尺都不影響正常水力發電。

日月潭今年儲水量首次跌降到億噸以下，來到9744萬噸的水位744.39公尺，碼頭和滿水位相差4公尺。記者黑中亮／攝影
日月潭今年儲水量首次跌降到億噸以下，來到9744萬噸的水位744.39公尺，碼頭和滿水位相差4公尺。記者黑中亮／攝影
日月潭今年儲水量首次跌降到億噸以下，來到9744萬噸的水位744.39公尺，碼頭和滿水位相差4公尺。記者黑中亮／攝影
日月潭今年儲水量首次跌降到億噸以下，來到9744萬噸的水位744.39公尺，碼頭和滿水位相差4公尺。記者黑中亮／攝影
日月潭今年儲水量首次跌降到億噸以下，來到9744萬噸的水位744.39公尺，碼頭和滿水位相差4公尺。記者黑中亮／攝影
日月潭今年儲水量首次跌降到億噸以下，來到9744萬噸的水位744.39公尺，碼頭和滿水位相差4公尺。記者黑中亮／攝影

台電 日月潭 水庫

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