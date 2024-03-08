下周還有鋒面和冷氣團 賈新興：清明時節雨紛紛機率高
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」分析未來10天天氣及短期氣候趨勢重點，他表示，明天午後山區有零星短暫雨，周日早上受水氣移入， 苗栗以南及宜花東轉有零星短暫雨。此外，清明時節雨紛紛機率高。
賈新興表示，下周一至周二清晨受鋒面影響，全台各地有局部短暫雨。下周二晚上至下周三受大陸冷氣團影響，宜花有零星短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨。下周四午後山區有零星短暫陣雨，下周五苗栗以北及宜蘭有局部短暫雨，下周六午後山區有零星短暫雨。
賈新興表示，17日受鋒面及東北季風影響，台南以北及宜花有局部短暫雨，午後高屏及台東亦有局部短暫雨。
展期資料顯示，18日至28日降雨轉偏少，之後降雨轉偏多並持續至4月中旬。賈新興說，3月下旬起氣溫轉偏暖，並持續至4月中旬。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
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