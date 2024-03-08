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雨歇轉乾冷 吳德榮：明晨探8度最低溫 下周一鋒面快閃

雨歇轉乾冷 吳德榮：明晨探8度最低溫 下周一鋒面快閃

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天至明天上午各地天氣好轉，花東偶有局部短暫雨的機率；北台灣轉乾冷、其他地區早晚冷。本報資料照片
今天至明天上午各地天氣好轉，花東偶有局部短暫雨的機率；北台灣轉乾冷、其他地區早晚冷。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至明天上午各地天氣好轉，花東偶有局部短暫雨的機率；北台灣轉乾冷、其他地區早晚冷。

吳德榮表示，今晚、明晨因輻射冷卻加成，北台沿海及部分平地的最低氣溫，今晚降至9度、明晨續降至8度左右，台北觀測站也才有符合強烈大陸冷氣團的機率。今天北部9至18度，中部11至23度，南部13至26度，東部11至23度。

吳德榮表示，明天下午起至周日鬆散的中層雲自華南移入，各地雲量漸增，天氣仍穩定，周日近山區有局部零星飄小雨的機率；冷空氣緩慢減弱，氣溫逐日緩升，白天偏涼、早晚微冷。

最新模式模擬顯示，下周一下半天鋒面快速通過，各地轉有局部陣雨。下周二白天鋒面遠離、各地轉晴，氣溫明顯回升。下周三、周四移動高壓影響，天氣晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼冷，日夜溫差大。

吳德榮 氣溫

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