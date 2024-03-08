瘦肉精報告今公布 行政院：加強食安溯源追蹤

行政院食安辦公室今將對外說明，台糖梅花豬肉片日前遭檢出瘦肉精西布特羅的後續作為，將要求衛福部在邊境檢驗加強作為，同時要求衛福部、教育部，強化食品安全及相關上下游溯源與追蹤。衛福部長薛瑞元說，邊境等檢驗都在進行；至於未來如肉品被檢驗含瘦肉精需加強溯源與流向追蹤，這可能由食藥署與各地方政府調整檢驗規則，並制定相關規定，讓大家有所依循。

「最重要的還是源頭管理。」一不具名食品科學專家表示，政府相關單位應要求肉品進口商，做好自主管理與加強檢驗，「畢竟沒抽到，也不知道有沒有含瘦肉精」，但檢驗終究是其中一個手段，仍須由進口業者從源頭加強管理，確認國外源頭供應端沒有出現類似狀況。

此名專家表示，只要有人進口含瘦肉精的肉品，政府都應該驗得到，除非是透過走私，依目前檢驗來看，驗了近千件都未檢出，代表檢驗數量是夠的、大部分肉品是安全的，但如果在其他檢體驗出，就是政府把關不力，但目前並未發生。

針對行政院要求加強上下游稽查，專家說，政府有追蹤追溯、非追不可等系統性作業，應很快可找到同批號的相關產品業者，從科學角度來看，這次台糖事件是一個特例，不太可能只在一隻豬的一個部位檢驗到瘦肉精；但仍建議，針對這類食安事件，政府一定要加強澄清力道讓民眾安心。