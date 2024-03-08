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掛號費漲聲起 陳揆：查聯合哄抬

聯合報／ 本報記者／台北報導
消基會表示，醫病關係不是商業行為，不宜放任自場自由競爭，衛福部應介入管理，且備查機制存在，才有助於監控醫療機構聯合哄抬掛號費的亂象。本報資料照片
消基會表示，醫病關係不是商業行為，不宜放任自場自由競爭，衛福部應介入管理，且備查機制存在，才有助於監控醫療機構聯合哄抬掛號費的亂象。本報資料照片

衛福部取消掛號費備查，掀起一波漲價潮，盤點今年一、二月，六都申請掛號費調漲的醫療院所家數，台北市就有一一六家、台中市則是有一九六家，價格約落在二百元到五百元。振興醫院長魏崢表示，院內掛號費定價五百元，衛福部取消上限後，院內正研議調漲事宜，最快四月定案。

新光醫院原訂今年上半年將掛號費從一八○元調漲到二百元，目前暫緩調整，新光醫院副院長洪子仁表示，醫院上一次調整掛號費是五年前，後續將視情況作出調整。

行政院長陳建仁則指示衛福部，確認各醫療院所有無聯合哄抬。衛福部長薛瑞元強調，醫療產業高度競爭，掛號費不會過度哄抬。

基層醫療協會理事長林應然表示，真的沒辦法不漲，此次掛號費調漲有「物價通膨、人事費用增加」及「健保點值萎縮」二大原因，點值打折讓醫師看愈多患者虧愈多，如果不調漲掛號費怎麼生存下去？

但消基會、醫改會批評，醫療院所調漲掛號費背後最大的原因是健保點值不足。政府應先解決醫界不滿，而非放任醫界調升掛號費，將壓力加諸在民眾。中山醫院院長朱益宏也說，優先補足健保缺口才是根本之道。

薛瑞元表示，地方衛生局仍可要求轄內醫療院所呈報收費狀況，若聯合漲價就會舉報給公平會，醫療資源缺乏地區若有壟斷市場，衛生局也能介入處理，而目前公立醫院掛號費不會馬上調整。

醫福會副執行長楊南屏說，廿六家部立醫院掛號費不調漲，部立金門醫院不收掛號費。衛福部國健署則宣布「凍漲」，全台衛生所掛號費皆維持現狀。

衛生局 衛福部 調漲

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