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深度騎旅中彰投獲頒「台灣觀光之友」 陳永進透露騎車防跌好康

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰觀光大使陳永進獲交通部觀光署頒發「台灣觀光之友」表揚。圖／參山國家風景區管理處提供
台中市霧峰觀光大使陳永進獲交通部觀光署頒發「台灣觀光之友」表揚。圖／參山國家風景區管理處提供

台中市霧峰觀光大使陳永進最近受參山國家風景區管理處推薦，獲交通部觀光署頒發「台灣觀光之友」表揚，是全國5位獲表揚者之一。陳永進說，正著手為中彰投苗50個鄉鎮區的單車旅遊出書，他自己翻閱文史資料、規畫路線及解說，期待未來能夠讓更多人深度了解台灣鄉鎮美景。

參山處長曹忠猷說，擁有電機博士學位的陳永進離開亞大教職後，致力推廣「單車小鎮旅遊」，免費為來自全國各地的遊客領騎，藉由自行車騎遊的視角，認識的霧峰以及中部各縣市各具特色的鄉鎮市，落實發展在地產業永續旅遊精神，先前獲霧峰區公所聘為觀光大使。陳永進不但促進了觀光發展，也長期推廣腳踏車旅遊，成為「最後一哩路」低碳旅遊的新趨勢，無私貢獻值得表揚。

陳永進說，他2006年在亞洲大學任教，研究開發RFID老人跌倒通報系統，之後他開始提倡騎單車鍛練大腿肌耐力，有助於減少跌倒的機率。很高興交通部觀光署給予這份鼓勵，由於熱愛腳踏車運動，也透過騎遊挖掘在地史蹟，因此想進一步規畫在地旅遊路線，推廣地方觀光促進在地商機。

他說，日前陪同日本視障者及志工和台中視障天使協力車隊共29人騎遊霧峰，這段遊程開心又感動。台灣有許多人熱愛騎腳踏車，更喜歡透過騎遊的過程，欣賞沿路美景，拍照紀念。台灣的獨特風景在於高山，像騎在參山處轄區的獅頭山、八卦山等風景區，都能欣賞到四季不同的花季山景，期許未來大家能夠在完善的自行車道上，沿路騎遊，感受台灣之美。

台中市霧峰觀光大使陳永進（右），獲交通部觀光署頒發「台灣觀光之友」表揚。圖／參山國家風景區管理處提供
台中市霧峰觀光大使陳永進（右），獲交通部觀光署頒發「台灣觀光之友」表揚。圖／參山國家風景區管理處提供
台中市霧峰觀光大使陳永進獲交通部觀光署頒發「台灣觀光之友」表揚。圖／參山國家風景區管理處提供
台中市霧峰觀光大使陳永進獲交通部觀光署頒發「台灣觀光之友」表揚。圖／參山國家風景區管理處提供

單車 腳踏車 自行車

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