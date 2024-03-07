深度騎旅中彰投獲頒「台灣觀光之友」 陳永進透露騎車防跌好康

台中市霧峰觀光大使陳永進最近受參山國家風景區管理處推薦，獲交通部觀光署頒發「台灣觀光之友」表揚，是全國5位獲表揚者之一。陳永進說，正著手為中彰投苗50個鄉鎮區的單車旅遊出書，他自己翻閱文史資料、規畫路線及解說，期待未來能夠讓更多人深度了解台灣鄉鎮美景。

參山處長曹忠猷說，擁有電機博士學位的陳永進離開亞大教職後，致力推廣「單車小鎮旅遊」，免費為來自全國各地的遊客領騎，藉由自行車騎遊的視角，認識的霧峰以及中部各縣市各具特色的鄉鎮市，落實發展在地產業永續旅遊精神，先前獲霧峰區公所聘為觀光大使。陳永進不但促進了觀光發展，也長期推廣腳踏車旅遊，成為「最後一哩路」低碳旅遊的新趨勢，無私貢獻值得表揚。

陳永進說，他2006年在亞洲大學任教，研究開發RFID老人跌倒通報系統，之後他開始提倡騎單車鍛練大腿肌耐力，有助於減少跌倒的機率。很高興交通部觀光署給予這份鼓勵，由於熱愛腳踏車運動，也透過騎遊挖掘在地史蹟，因此想進一步規畫在地旅遊路線，推廣地方觀光促進在地商機。