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中年男左肋骨全斷「痛徹心肺」 新技術重建胸廓14天出院

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰為楊姓病人解說病情。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰為楊姓病人解說病情。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市56歲楊姓男子一個多月前騎機車被撞，左側肋骨全斷，脊椎、胸骨也部分骨折，肺部被斷裂肋骨刺破出血，送醫雖撿回一命，但骨折讓他呼吸和稍有動作就「痛徹心肺」，要注射止痛針才能翻身，經新技術12小時內固定脊椎、肋骨和重建胸腔，讓他有如重生「鬆一口氣」。

楊男今回診時表示，1個多月前騎車通過路口時，燈號轉為閃綠燈，另一個路口一名機車騎士闖紅燈側撞他，他噴飛3圈撞上分隔島水泥柱就不省人事，醒來在醫院加護病房，渾身痛到生不如死，經醫師解說才知昏迷兩天，肋骨、胸骨、脊椎及肺臟全受傷，醫護要挪動他的身體翻身，他痛到必須打止痛針。

衛福部彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰說，人類左胸有12根肋骨，楊男12根全斷還每根的前後端斷裂，肺臟被肋骨插破內出血、撞擊時瘀傷，合併胸骨骨折，整個胸廓變形成嚴重錯位的「連枷胸」，又因脊椎骨折、血胸、氣胸，是嚴重複雜的多重創傷，在過去要多次手術修復並可能留下各種後遺症。

林聿騰指出，由於相鄰3根以上肋骨的骨折形成「連枷胸」，吸氣時損傷部位下陷，呼氣時相反，除了疼痛指數超過忍受範圍，且呼吸困難阻礙肺部功能復原，如未積極治療恐引發肺炎、呼吸衰竭等併發症，所以胸腔創傷微創重建中心醫療團隊，採用鈦合金肋骨固定系統重建楊男胸腔。

林聿騰說，透過3D胸廓重組影像定位楊男的變形胸腔，在最小傷口下以鈦合金骨板及骨釘固定肋骨，同時處理肺臟撕裂傷及胸骨骨折，比較麻煩的是脊椎骨折和肋骨斷裂處太靠近，患者肌肉層較厚，固定鈦合金骨板有困難，因此用最新技術把骨釘直接釘在脊椎上，使鈦合金骨板同時固定脊椎及肋骨來穩定整個胸腔，休養14天楊男出院。

彰化縣楊姓病人到衛福部彰化醫院就醫，經胸腔創傷微創重建中心手術重建胸廓。圖／彰化醫院提供
彰化縣楊姓病人到衛福部彰化醫院就醫，經胸腔創傷微創重建中心手術重建胸廓。圖／彰化醫院提供

建中 骨折

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