醫學中心暴增、分級醫療難落實 洪子仁：應提高住院健保給付

醫學中心已增至22家，地區醫療院所恐遭排擠，分級醫療恐逐漸崩壞！中華民國防疫學會理事長王任賢7日說，未來健保比重傾向醫學中心，恐破壞分級醫療的體制。台灣醫務管理學會理事長洪子仁認為，醫學中心的任務是處理「急難罕重」的病患，應提高住院的健保給付，以減緩醫學中心財務只依賴門診的狀況。

依社區醫療網規畫，為人口數達200萬設有一家醫學中心，但其中日前醫院評鑑結果公布，醫學中心增加至22家，其中12家集中於北部。國政基金會7日召開記者會指出，新增的醫學中心不僅將民眾看病負擔更為沉重，且讓地區醫院逐漸式微。

過度倚重醫學中心

王任賢指出，政府日前放寬醫學中心上限，增加三家醫學中心，但醫療給付並沒有增加，變成健保比重傾向醫學中心，破壞分級醫療的體制。他指出，「過去民眾相當愛跑大醫院，甚至出現半夜去台大醫院排隊的狀況」，經過了宣導努力之後，現在基層醫療與大醫院的比重才達到約1:1的狀況。

他舉例說，在新冠肺炎期間，基層醫療發揮接種疫苗、篩檢等重大功能，顯見基層醫療是民眾的福利，但台灣現在卻在破壞基層醫療。王任賢強調，「我們不希望回到以前什麼病都要到醫學中心」的狀況，所以盼衛福部長薛瑞元能檢討現在醫院分級的走向。

台大公衛學院兼任教授金傳春說，政府很多決策受到政治影響，卻缺乏專業的考量。她舉登革熱為例說，登革熱疫情造成上萬個病例重症與死亡，其實一部分就是地區醫療院所無法揮發功效，其實診所就可以做疫調、篩檢，但分級醫療失衡導致地方醫療體系難以發揮效果。

增加住院健保點值

醫學中心新光醫院副院長洪子仁亦強調，醫學中心扮演醫療體系的領頭羊，處理病患「急難罕重」的狀況，更擔任配合國際醫療、生物科技發展與產業推動等任務，所以應要先把醫學中心的任務釐清。

他說，醫學中心與人口配比失衡的話，醫學中心的角色恐怕遭到弱化，更有「區域化」的狀況，還會使地區院所邊緣化，並不利於整體醫療的建構。洪子仁強調，醫學中心快速增加牽涉到問題其實是，「分級診療能否節制醫療費用與民眾的醫療利用率」。

洪子仁呼籲，民眾大多選擇醫學中心就醫，並不利於醫學中心「以住院為主」的醫療角色，應考量透過提高住院的健保點值標準等方式，減緩醫學中心財務過度仰賴門診的狀況。

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