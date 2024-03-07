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新藥價將上路！藍委質疑藥局囤藥留客 藥師公會批：質詢要有所本

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
藥師公會全聯會理事長黃金舜說，一旦新藥價生效，先前進貨藥物將因健保給付價降低而利潤更低。示意圖。本報資料照片
藥師公會全聯會理事長黃金舜說，一旦新藥價生效，先前進貨藥物將因健保給付價降低而利潤更低。示意圖。本報資料照片

健保藥價將於4月調整，國民黨立委廖偉翔今天質疑，是否有藥局為了留住客戶，開始賠錢加價囤貨慢性藥品？藥師公會全聯會發布聲明回應，一旦新藥價生效，先前進貨藥物將因健保給付價降低而利潤更低，藥局自當不可能囤藥等待調降藥價，「希望委員質詢應該要有所本，不能信口開河」，也呼籲民眾出現蚊蟲叮咬、感冒等較輕微的症狀，可到社區藥局購買指示用藥。

針對囤貨的質疑，藥師公會全聯會理事長黃金舜說，醫師開立處方後由藥局藥師調劑，藥師並無法預先得知處方箋藥物品項，因此通常不會備有大量藥物，而是少量進貨。

黃金舜進一步指出，調降藥價政策意味著，一旦新藥價生效，先前進貨藥物將因健保給付價降低而利潤更低，藥局自當不可能囤藥等待調降藥價，難以想像藥局有囤貨行為，「希望委員質詢應該要有所本，不能信口開河，造成基層區藥局形象受到損害」。

黃金舜表示，健保署已經公告藥價整訊息，不過這個月比較尷尬，由於許多藥品被砍價，3月底之前如果沒有用完，到了4月就會虧錢，導致診所、醫院、社區藥局都不敢大量訂藥，但民眾用藥量固定，所以藥局端就會緊張，不過這應是短暫現象，基本上4月以後回歸新的藥價，就可以平息。

指示用藥調整的比例不高，黃金舜說，這對民眾的衝擊微乎其微，因為現在醫院掛號費有提升，可能會增加民眾就醫的考量，如果民眾的症狀，屬於蚊蟲叮藥、拉肚子、感冒等症狀，可以到社區藥局購買指示用藥，由藥師提供專業諮詢。

不過，在指示用藥部分，開業藥師易麗珍指出，人工淚液藥品「淚然點眼液」的售價，已從70元漲為150元，換算下來漲幅近115%，這款藥品在去年11月起退出健保給付，改以自費銷售。

藥師公會全聯會副發言人、開藥藥師王明媛表示，以社區藥局來說，藥價申請可能會萎縮5%至10%，不過被調整的指示用藥相對少；指示用藥價格受通貨膨脹等因素影響，進貨金額也持續增加，不過很多藥局都撐著、能吸收就吸收，進貨價格漲了近一倍，但多半還是會咬牙撐下去，但如果進價、租金、人士等成本都漲到一定程度，還是會做出漲價決定，但這是逼不得已的事情，包括客人好不容易建立起來的信任感也都會受損。

健保署 廖偉翔 藥局

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