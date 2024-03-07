荷包恐失血？掛號費上限取消 民眾喊有感：勞工薪水也該漲

衛福部公告本月4日起，取消全國醫療院所掛號費上限，免再向地方衛生單位申請備查。各界憂心少了「備查」的門檻，醫療院所掛號費恐調漲無上限，民眾荷包恐因此大失血。對此有民眾向本報記者表示，掛號費漲價近期確實有感受到，但漲價後「醫療品質也該跟上」，且要實際反應在醫療人員的收入上，而非又是醫院收走，醫師、護理人員薪水卻沒漲；且各行各業老闆應該更甘願替勞工調升薪水。

桃園的劉小姐表示，前陣子到眼科診所看診，掛號費已從200漲到250元，由於離家比較近還是得看，對於掛號費漲價有所感受，先前父親罹癌到北醫掛特別門診，一次高達2000元，但由於是專業科別，價格上是可以接受，若醫院要漲掛號費，也希望可以確實加在醫事人員的薪資上。

苗栗的廖小姐則說，掛號費喊漲，但希望價格能夠如實反應在醫療品質上，不希望只是單純漲價，醫師看診卻沒有更加用心，開立的藥物也要更對症下藥；而非只用廉價藥物、降低成本，會覺得漲價得沒道理。

台北的賴小姐表示，先前因為耳朵不適到住家附近的耳鼻喉科診所就醫，由於症狀並未改善，決定到區域醫院進一步檢查。部分檢驗檢查如聽力檢查等，在診所無法進行，所以才選擇到區域醫院追蹤，診所掛號費要200元、區域醫院掛號費稍微高一點，但身體不適症狀發生時，還是得去看診，不過平常的小感冒或腸胃道症狀，還是以就近就醫為主。

劉小姐說，醫療掛號費要漲價，那麼國人整體薪資也應該要漲價速度也要跟上，老闆們要更甘願替員工們調薪，不能久久才調一次薪水，跟不上物價漲價速度。