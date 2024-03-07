快訊

涉毒科員缺席考績會 調查期仍可「領半薪」？北市社會局回應了

台南天坑釀財損！挨家挨戶送禮致歉 皇龍建設：財損由公司負責

扛不住通膨壓力…醫建議多拿幾天「自費藥」 這現象悄悄成常態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

荷包恐失血？掛號費上限取消 民眾喊有感：勞工薪水也該漲

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
衛福部公告本月4日起，取消全國醫療院所掛號費上限，免再向地方衛生單位申請備查。民眾向本報記者表示，掛號費漲價近期確實有感受到，但漲價後「醫療品質也該跟上」。本報資料照片
衛福部公告本月4日起，取消全國醫療院所掛號費上限，免再向地方衛生單位申請備查。民眾向本報記者表示，掛號費漲價近期確實有感受到，但漲價後「醫療品質也該跟上」。本報資料照片

衛福部公告本月4日起，取消全國醫療院所掛號費上限，免再向地方衛生單位申請備查。各界憂心少了「備查」的門檻，醫療院所掛號費恐調漲無上限，民眾荷包恐因此大失血。對此有民眾向本報記者表示，掛號費漲價近期確實有感受到，但漲價後「醫療品質也該跟上」，且要實際反應在醫療人員的收入上，而非又是醫院收走，醫師、護理人員薪水卻沒漲；且各行各業老闆應該更甘願替勞工調升薪水。

桃園的劉小姐表示，前陣子到眼科診所看診，掛號費已從200漲到250元，由於離家比較近還是得看，對於掛號費漲價有所感受，先前父親罹癌到北醫掛特別門診，一次高達2000元，但由於是專業科別，價格上是可以接受，若醫院要漲掛號費，也希望可以確實加在醫事人員的薪資上。

苗栗的廖小姐則說，掛號費喊漲，但希望價格能夠如實反應在醫療品質上，不希望只是單純漲價，醫師看診卻沒有更加用心，開立的藥物也要更對症下藥；而非只用廉價藥物、降低成本，會覺得漲價得沒道理。

台北的賴小姐表示，先前因為耳朵不適到住家附近的耳鼻喉科診所就醫，由於症狀並未改善，決定到區域醫院進一步檢查。部分檢驗檢查如聽力檢查等，在診所無法進行，所以才選擇到區域醫院追蹤，診所掛號費要200元、區域醫院掛號費稍微高一點，但身體不適症狀發生時，還是得去看診，不過平常的小感冒或腸胃道症狀，還是以就近就醫為主。

劉小姐說，醫療掛號費要漲價，那麼國人整體薪資也應該要漲價速度也要跟上，老闆們要更甘願替員工們調薪，不能久久才調一次薪水，跟不上物價漲價速度。

漲價 薪水

延伸閱讀

醫師公會讚衛福部打破掛號費天花板 避免定錨效應

掛號費不至於哄抬？ 北市逾百家漲價 部分待風波後調漲

衛福部取消掛號費參考價引爭議 侯友宜：診所調漲要告知民眾

看診掛號費天花板打破 台灣社區醫院協會肯定衛福部

相關新聞

扛不住通膨壓力 醫建議多拿幾天「自費藥」悄悄成常態

衛福部取消全台醫療院所掛號費上限，引發各界討論，基層醫療協會理事長林應然指出，健保砍價讓醫療院所營運大受影響，各醫療院所...

10項交通微罪不檢舉記點引怒火 王國材：立院審查仍可討論

行政院會今通過10種1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，引發路權團體不滿，更揚言發起北中南串聯抗議行動。交通...

交通微罪不能檢舉 Cheap：行人地獄大門開啟 政府極度無能

行政院院會今天拍板罰鍰1200元以下10種輕微違規限縮不予民眾檢舉、不記點。關注交通安全的網紅Cheap在臉書表示，為了...

中央「核彈級」瘦肉精報告出爐？綠營議員今喊退中市報告

台中市衛生局在國產台糖豬肉檢出未曾有的瘦肉精西布特羅，疑雲未解，衛生局在臨時會提專案報告，強調有一分證據說一分話，重視民...

陳俊翰遺願SMA藥物健保全給付更近一步 最快5月生效

罕病律師陳俊翰因感冒引起併發症於2月11日凌晨不幸逝世，享年40歲；他是「脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」患者，生前積極爭取病友權益，希望爭取用藥。健保署今天舉行專家會議，初步通過SMA脊椎注射劑及口服藥給付。健保署長石崇良表示，全年費用預計38億元，最快5月生效。

蘇丹紅風波延燒 張善政批中央「把關失靈」

蘇丹紅辣椒粉風暴不斷擴大，桃園市長張善政今在市政會議批中央食安把關失靈，桃園昨已和多個縣市同步宣布校園禁用胡椒粉、辣椒粉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。