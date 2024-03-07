交通違規10項不予檢舉 學者難認同：把過去努力一筆勾銷

行政院會今通過10種1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，除了引發路權團體不滿，多名交通學者也不認同，認為交通部面對壓力應該是拿出專業數據佐證，而非「喊一喊」就修正條例，此舉等同把去年的努力一筆勾銷。

行政院會今通過交通部《道路交通管理處罰條例》修正草案，共10種1200元以下輕微違規不開放檢舉，另修正第63條，當場舉發始予記點，逕行舉發（含科技執法及民眾檢舉）不予記點；自費參加講習扣抵點數2點，由1年1次為限提高為1年2次。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，完全不了解這次修正放寬的目的，若只是因為受罰太多就反彈，那是不是乾脆把所有罰則都取消？交通部有公路、監理單位，也有掌握事故資料，其實可以分析相關違規的狀況，但這次修正都是大家用喊的，沒有用明確數據佐證論述合不合理或衡量指標。

他也說，記點制度本來就是要處罰累犯，儘管交通部有壓力，但面對壓力應該是拿出數據說服大家，又或是拿出證據說明是之前考慮不周，而不是用這樣子談一談就來訂定，用這樣的方式來定公共政策不適當。至於檢舉民怨，政府應該反省為什麼這麼多人去檢舉？因為檢舉也是為社會補破網的手段。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯表示，交通部長王國材說要找到道安及民怨的平衡點，就應該提出專業論述，說明這個平衡點是怎麼找出來的，在沒有資訊的情況下要說服大家有點困難。

他表示，現行道安管理還是需要記點制度，全世界多數國家都有記點制度，這次取消部分項目記點、檢舉，某種程度是把去年的努力一筆勾銷。

他進一步指出，去年交通部急就章為了回應社會加重違規處罰，原本走在對的方向，結果因為配套沒有想好，民怨四起，又急就章改回去，也等同走回頭路，難道要再遇上重大事故才又加嚴嗎？經過這次的修正，最怕未來沒人敢再碰道安改革，擔心只要推動就會造成反彈。

交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰也說，任何修正都應該以道安為中心思想，而不是找平衡點，因為永遠會有新的民怨出來。這次取消記點、檢舉項目中，包括機車騎士手持手機、違停等，都會連帶影響其他違規，造成一連串的風險，交通部在定義微罪時是否也有把這些當作評估準則？

他舉例，路邊違停、並排停車可能排擠機車等弱勢用路人空間，進而導致他們與大型車爭道，增加事故風險。

此外，他也說，過去開放檢舉就是因為警力不足，現在取消特定項目檢舉、記點，這類違規件數一定會增多，警力不足問題又會浮上檯面，這都是環環相扣，對改善道安絕對是負面影響，也本末倒置。