醫師公會讚衛福部打破掛號費天花板 避免定錨效應

衛福部本周發文取消醫療院所掛號費參考價取消引發爭議，引發外界疑慮。中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明表示，今取消後，醫療院所回歸市場機制與各自衡量各地區與自身經營策略，不但可以避免錨定效應，同時也可以促進市場蓬勃多元發展，避免過度一致下產生無差異化。

中華民國醫師公會全國聯合會今日中午針對衛福部在3月4日發文停止適用衛生署在2010年6月21日關於掛號費公文（門診參考天花板為150元、急診為300元），引起少部分人士或團體意見一事回應。

首先，醫師公會表示，樂見政府願意「依法行政」，此次廢止之公文如同衛福部所解釋，因先前已經造成誤解，並將原本「備查」的行政作為，演變到有審查狀況。

第二，醫師公會指出，掛號費若有天花板數字出現，可能造成多數人會依循該收費標準，甚至暗示該金額為大家所公認之金額，因此容易造成價格定錨，且無利於市場穩定。今取消之後，回歸市場機制與各自衡量各地區與自身經營策略，不但可以避免錨定效應，同時也可以促進市場蓬勃多元發展，避免過度一致下產生無差異化，反而會偏向廣告導向為主要經營方針。

醫師公會也表示，師為相當自律之專業人才，目前醫療機構無論是醫院還是診所都相當完善與充足，不可能有大幅調漲掛號費之可能。

再者，醫師公會指出，我國大部分醫療機構皆為健保特約機構，其收費係依健保規範定價，各醫療機構無甚差異，僅掛號費為可調控之部分，已屬極小部分差異化，倘取消這些微差異可能，以經濟學之供需原理來看，日後將造成更大問題。