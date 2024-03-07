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吸菸又服避孕藥 心肌梗塞風險增逾10倍

中央社／ 台北7日電

菸品危害多，對愛美的女性而言，抽菸是美貌毒藥，皮膚會提早老化，皺紋比一般人多3倍，甚至傷害大過於男性，如同時使用口服避孕藥，急性心肌梗塞罹病率超過10倍。

婦女節前夕，衛生福利部國民健康署今天舉辦女性菸害防制記者會，國健署菸害防制組長羅素英表示，根據「國人吸菸行為調查」，女性吸菸率由109年2.9%上升至111年3.7%，30至39歲年齡層為吸菸最高族群，相當於約每15名女性就有1人吸菸。

羅素英說，女性吸菸影響大過於男性，雖然男性吸菸者肺癌風險增加1倍，但女性吸菸者風險增加近10倍，吸菸女性死於慢性阻塞性肺病比不吸菸女性高出近22倍。每年死於慢性阻塞性肺病（COPD）的女性人數多於男性，而且女性似乎更容易在年輕時患上嚴重的COPD 。

除了肺部傷害，菸品還會影響「顏值」。台北市立聯合醫院中興院區副院長吳岱穎提到，吸菸限制血流、消耗皮膚的維他命A、耗損皮膚的蛋白質，皮膚會提早老化、乾燥、硬韌、產生細紋，尤其是唇部及眼睛周圍，皺紋會比一般人多超過3倍。

另外，菸品也會影響性荷爾蒙，造成代謝改變。吳岱穎說，抽菸女性月經不規則與生理痛加劇，可能減少黃體素的數量，加速更年期提早2至3年，甚至出現男性外表性徵，也會造成懷孕成功機率低25%，懷孕分娩期間的合併症。長期暴露的婦女罹患乳癌、乳腺癌的機率增加7.2倍。

戒菸可顯著降低全因死亡率、心臟病引起的死亡、猝死以及新發生和復發性心臟事件的風險。與吸菸者相比，已戒菸的35至54歲女性可降低87%肺癌罹病風險、降84% 呼吸系統疾病風險。女性在戒菸5年以後，罹患糖尿病的危險性恢復到正常。

戒菸 風險

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