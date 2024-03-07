扛不住通膨壓力 醫建議多拿幾天「自費藥」悄悄成常態

衛福部取消全台醫療院所掛號費上限，引發各界討論，基層醫療協會理事長林應然指出，健保砍價讓醫療院所營運大受影響，各醫療院所為了能繼續生存下去，只能從調整掛號費、推自費著手。物價飛漲，健保總額因設有成長率上限，即使調到天花板，也沒辦法讓點值「不打折」，他認為調漲健保費或是由政府挹注健保總額，才有辦法遏止醫療院所的掛號費漲價潮，讓民眾繳的健保費，可以實際使用到。

「看醫師愈來愈貴」這句話恐怕是民眾最近的心聲，大醫院調整部分負擔，診所調漲掛號費，不只看病不再便宜，有些醫師還會建議「多拿幾天自費藥」，繳完門診掛號費，還得再花150元左右的藥費。

林應然說，健保署給付診所藥費採取「簡表申報」，以3天為一個單位，總給付65元，換言之，每一名患者到診所就醫，拿到3天的藥品，健保署都採取包裹的方式，給付診所65元的藥費，不管醫師開立哪幾款藥品，簡表申報就是給給付，讓健保署的作業流程簡化。因此，從過去到現在，民眾到診所看診，幾乎都是拿三天的藥物。

只是疾病百百種，患者狀況千萬種。林應然說，如果碰上一名細菌感染的患者，要吃7天的抗生素，怎麼開立藥品？方法一是請患者每三天回診一次，方法二是診所向健保署採「專案申請」7天的藥費，方法三是請患者自費負擔後續4天的藥費，不必舟車勞頓回診。通常診所會直接建議患者採方法三，因為方法一對民眾太麻煩，方法二診所要向健保署採專案申請，診所得先幫患者付錢，依照過去的審查經驗，這類專案申請容易被健保核刪，醫院拿不到健保的錢，等於看診一次虧一次。

林應然說，醫師看診也需要收入，不能說長期壓榨醫師「看一次診，虧一次」，愈看收入愈低，最後有誰願意當醫師？健保點值節節下降，從過去打9折，到去年打7折，「已經打到骨折」，還不讓醫療院所調整掛號費「這很不合理」。

站在民眾的角度會認為看病變貴，林應然說，實質上是物價通膨，健保總額未因應通膨調整，且健保法設下健保總額成長率的上限為4.7％，今年總額成長率已經來到最高4.7％，也追不上通膨，目前政府也不敢讓民眾多繳健保費，總額看似增加，但實質在通膨的市場下形同萎縮，要醫療院所怎麼活。

政府應該思考，總額是否要比照現在的物價增加，不管是政府挹注，還是從民眾端增加健保費用？又或是不動總額，讓醫療院所採取推動自費項目維持生計，讓民眾直接感受到「看病好貴」，削弱健保當初設置人人都有辦法看病的初衷？