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蘇丹紅辣椒粉流入嘉義縣 韓式辣椒、麻辣小辣椒、朝天椒...下架回收

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
蘇丹紅辣椒粉今天傳出已流入嘉義縣，衛生局責令大賣場、雜貨店下架回收。圖／嘉義縣政府提供
蘇丹紅辣椒粉今天傳出已流入嘉義縣，衛生局責令大賣場、雜貨店下架回收。圖／嘉義縣政府提供

致癌蘇丹紅辣椒粉持續延燒，嘉義縣昨天接獲跨縣市互助通報，高雄市及台南市有2間公司製售檢出禁用蘇丹紅違規產品，分別流入嘉義縣2家食品業者及2家食品販售業者，衛生局今啟動稽查封存違規產品，並責令業者回收問題產品，通知下架停售。

縣府衛生局指出，高雄市「津棧國際貿易有限公司」製售禁用蘇丹紅成分違規「辣椒細粉」流入嘉義縣環球食品商行，進貨573包調製成（約3至5%損耗）辣韓粉半成品約1775公斤，全數未使用未販售，已責付業者就地保管封存，後續退回上游商或銷毀。

松井生技開發食品有限公司陸續進貨3612公斤，混其他批號708公斤製成4320公斤「韓式辣椒」、「麻辣小辣椒」等產品全售出，衛生局已責令下架，並在3月13日完成回收，後續退回上游商或銷毀。

台南市「新光洋菜企業股份有限公司」製售「朝天椒細粉」、「朝天椒」違規產品，實際流入嘉義縣內5家食品販售業者，與本案同批產品實際相關業者2家，分別為大九九大賣場（九莉商行）及永豐雜糧行，已進行下架回收中。

衛生局長趙紋華說，將持續與各縣市聯繫與互助通報，掌握違規辣椒粉產品流向，如有流入嘉義縣相關業者，會立即責令業者啟動自主性下架，通知下游業主者全數回收，全力為食安把關，並持續稽查市售通路產品，守護民眾健康，保障消費者權益。

趙紋華也說，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣市主管機關；違反以上規定者，依同法第47條處3萬至300萬元罰鍰；民眾如有購買公告問題產品可持發票及產品向原購買店家辦理退貨。

蘇丹紅辣椒粉今天傳出已流入嘉義縣，衛生局責令大賣場、雜貨店下架回收。圖／嘉義縣政府提供
蘇丹紅辣椒粉今天傳出已流入嘉義縣，衛生局責令大賣場、雜貨店下架回收。圖／嘉義縣政府提供
蘇丹紅辣椒粉今天傳出已流入嘉義縣，衛生局責令大賣場、雜貨店下架回收。圖／嘉義縣政府提供
蘇丹紅辣椒粉今天傳出已流入嘉義縣，衛生局責令大賣場、雜貨店下架回收。圖／嘉義縣政府提供
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蘇丹紅辣椒粉今天傳出已流入嘉義縣，衛生局責令大賣場、雜貨店下架回收。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義 蘇丹紅 衛生局

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