掛號費不至於哄抬？ 北市逾百家漲價 部分待風波後調漲

衛福部發文公告，從4日起，取消全國醫療院所掛號費上限，無須再向地方衛生單位申請備查。各界憂心少了「備查」的門檻，醫療院所掛號費恐調漲無上限。對此，衛福部部長薛瑞元表示，掛號費不在醫療法管制範圍，且台灣醫療院所競爭激烈，不至於「哄抬掛號費」。但光是今年1到2月，北市申請調升掛號費的醫療院所多達116家。不過有醫院私下透露「以目前經營狀況，很想調掛號費」，待近期話題過後再漲。

感冒看診僅需要150元的時代，已漸漸走入歷史，物價高漲掛號費從疫情解封後開始，申請調漲的家數一路飆升，六都診所掛號費大多都是200元起跳，加上部分負擔，每次看診至少需要250元。而不少民眾發現部分醫師看診時，會建議患者「多拿幾天藥」，通常建議一次拿一周，不需要3天後還回診。以北部地區的自費藥費區間，多落在1天20元到50元不等，零零總總加起來，每次看診至少得花一張500元鈔票。

基層醫療協會理事長林應然表示，各醫療院所調整掛號費，又或是醫療院所推自費等，都是「雞生蛋、蛋生雞」的議題，追根究底出自二大因素「物價通膨、人事成本上升」以及「健保點值打折」。健保總額不提升，醫師多看一次診，收入就變更少，如何繼續營運醫院？如果不推自費或掛號費，如何生存？物價短時間內沒辦法回頭，但健保若持續打折，此波調漲掛號費的家數會愈來愈多。

根據台北市衛生局公布的申請調漲掛號費的醫療院所名單，光是今年1月到2月29日，多達116家申請調漲，且光是1月份就多達80家，調漲後價格落在200元到500元不等，去年調漲的科別以中醫為最大宗，今年截至目前為止，科別百花齊放，耳鼻喉科、家醫科、婦產科等統統都有。

此次調漲掛號費以診所居多，地區級以上的醫院並未掀起「漲價潮」，一家不願具名的醫院行政人員指出，衛福部去年7月才調整部分負擔，各院的就醫民眾都已經哇哇叫了，誰敢在最近調漲掛號費。特別是3月又有醫院升格醫學中心，醫療費用增加，才剛剛成為話題，有知覺的醫院即使現行院內的財務緊繃「也不敢動掛號費」，想調漲也會等到風頭過了再漲。

振興醫院院長魏崢表示，目前院內正研議調漲掛號費，約4到5月定案，但期盼能不調就不調，其他採自費項目給予補貼。衛福部取消掛號費上限規定，回歸市場機制，表達贊同，算是正確的作法，掛號費不能永遠不調，且全世界的醫療費用都在上漲，總不能一直要醫院員工犧牲。

新光醫院一度傳出將於上半年調升掛號費至200元。但該院行政副院長洪子仁今表示，醫院上次調升掛號費是2019年6月，費用由150元調升至180元，考量人事費用增加、物價通膨，以及為醫護人員加薪、優化執業環境等理由，院方未來會視情況、時機作出調整，但時間不是今年上半年，且尚無明確規畫。

和信醫院表示，目前尚無討論掛號費上限取消後是否調升掛號費，而該院1990年創立時掛號費為130元，2004年調升為150元，後遵照衛福部公告掛號費參考範圍上限，未調升費用，至2002年7月，因應物價、通膨及基本工資等行政成本增加，才在備查後調升掛號費至200元，醫療資源為社會公器，會考量民眾就醫負擔，精算掛號費定價，努力不調漲掛號費。

屬於區域醫院層級的台安醫院，已在今年元旦起，調整平日夜間及假日全日掛號費至180元，周一至周四白天為150元。馬偕醫院目前未有調整掛號費的想法。