快訊

涉毒科員缺席考績會 調查期仍可「領半薪」？北市社會局回應了

台南天坑釀財損！挨家挨戶送禮致歉 皇龍建設：財損由公司負責

扛不住通膨壓力…醫建議多拿幾天「自費藥」 這現象悄悄成常態

10種輕微違規 交通部：不記點不得檢舉

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院7日宣布《道路交通管理處罰條例》修正，將限縮民眾檢舉交通違規，並放寬記點規定。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
行政院7日宣布《道路交通管理處罰條例》修正，將限縮民眾檢舉交通違規，並放寬記點規定。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

騎機車滑手機、人行道臨時停車將不開放民眾違規檢舉，即使逕行舉發也不會記點！行政院7日通過《道路交通管理處罰條例》修正，減少民眾檢舉交通違規事項，且未來交通違規需當場舉發才會記點。交通部路政司司長林福山表示，執法強度不會因限縮檢舉而下降。但路權團體認為，微罪不記點，恐難保障行人路權。

減少民眾浮濫檢舉

行政院院會7日通過《道路交通管理處罰條例》第7條之1、第63條、第63條之2修正草案，最高罰鍰新臺幣1200元以下輕微違規限縮不予民眾檢舉，包括未依規定戴安全帽、手持行動電話通話、汽機車駕駛人手持香菸、人行道臨時停車、公共場所出入口或消防栓前停車等。

林福山指出，因放寬民眾檢舉項目及增加記違規點數項目，致案件量暴增，且1年內記違規點數每達12點即吊扣駕駛執照，各界反映已嚴重影響職業駕駛人工作權，並造成警察機關執法量能龐大負擔。因此決定限縮檢舉，並放寬記點規定。

逕行舉發不記點

未來交通違規若是當場舉發案件始予記點，逕行舉發（包含科技執法及民眾檢舉案件）不予記點；自費參加講習扣抵違規點數2點，由1年1次為限提高至1年2次（4點），並刪除有關逕行舉發案件記違規點數規定。

交通部強調，本次修法雖限縮部分輕微違規項目不予民眾檢舉，但不會因此而降低執法強度，亦不會有處罰漏洞；各類駕駛人如有違反道路交通管理規定之違規行為，均須處罰鍰，並依情節依條例規定併受道路交通安全講習、吊扣或吊銷駕駛執照等之處罰。

記點規定很寬鬆

被問到「微罪不記點」的執行狀況，林福山說明，相關規定將會檢討裁罰基準與處理細則，並非修法層次，在《道路交通管理處罰條例》修法送入立法院的同時也會一併公告處理。而路權團體不排除在3到4月上街抗議，交通部次長陳彥伯僅表示，會繼續與路權團體溝通。

對此，行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧先前曾表示，目前1200元以下會記點的項目，只有併排臨時停車，以及消防栓停車，計程車在紅線、行穿線上下客基本上都不會記點，不認為有必要為了職業駕駛，去開放併排停車這樣的行為。

【更多精采內容，詳見

人行道 記點 路權

延伸閱讀

政院拍板交通違規記點修法 10類輕微違規不予民眾檢舉

交通違規10項不檢舉 民團怒：被民意脅持的傀儡 將北中南串聯抗議

南投首座船舶上架場日月潭啟用 鼓勵業者多利用

路權團體不滿微罪不記點座談只是「過水」 最快月底發起抗爭行動

相關新聞

扛不住通膨壓力 醫建議多拿幾天「自費藥」悄悄成常態

衛福部取消全台醫療院所掛號費上限，引發各界討論，基層醫療協會理事長林應然指出，健保砍價讓醫療院所營運大受影響，各醫療院所...

10項交通微罪不檢舉記點引怒火 王國材：立院審查仍可討論

行政院會今通過10種1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，引發路權團體不滿，更揚言發起北中南串聯抗議行動。交通...

交通微罪不能檢舉 Cheap：行人地獄大門開啟 政府極度無能

行政院院會今天拍板罰鍰1200元以下10種輕微違規限縮不予民眾檢舉、不記點。關注交通安全的網紅Cheap在臉書表示，為了...

中央「核彈級」瘦肉精報告出爐？綠營議員今喊退中市報告

台中市衛生局在國產台糖豬肉檢出未曾有的瘦肉精西布特羅，疑雲未解，衛生局在臨時會提專案報告，強調有一分證據說一分話，重視民...

陳俊翰遺願SMA藥物健保全給付更近一步 最快5月生效

罕病律師陳俊翰因感冒引起併發症於2月11日凌晨不幸逝世，享年40歲；他是「脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」患者，生前積極爭取病友權益，希望爭取用藥。健保署今天舉行專家會議，初步通過SMA脊椎注射劑及口服藥給付。健保署長石崇良表示，全年費用預計38億元，最快5月生效。

全國掛號費取消上限 北市聯醫不跟進：維持50元、急診80元

衛福部取消全國醫療院所掛號費150元上限，台北市衛生局今表示，所屬台北市立聯合醫院維持門診掛號費50元、急診掛號費80元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。