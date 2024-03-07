10種輕微違規 交通部：不記點不得檢舉

騎機車滑手機、人行道臨時停車將不開放民眾違規檢舉，即使逕行舉發也不會記點！行政院7日通過《道路交通管理處罰條例》修正，減少民眾檢舉交通違規事項，且未來交通違規需當場舉發才會記點。交通部路政司司長林福山表示，執法強度不會因限縮檢舉而下降。但路權團體認為，微罪不記點，恐難保障行人路權。

減少民眾浮濫檢舉

行政院院會7日通過《道路交通管理處罰條例》第7條之1、第63條、第63條之2修正草案，最高罰鍰新臺幣1200元以下輕微違規限縮不予民眾檢舉，包括未依規定戴安全帽、手持行動電話通話、汽機車駕駛人手持香菸、人行道臨時停車、公共場所出入口或消防栓前停車等。

林福山指出，因放寬民眾檢舉項目及增加記違規點數項目，致案件量暴增，且1年內記違規點數每達12點即吊扣駕駛執照，各界反映已嚴重影響職業駕駛人工作權，並造成警察機關執法量能龐大負擔。因此決定限縮檢舉，並放寬記點規定。

逕行舉發不記點

未來交通違規若是當場舉發案件始予記點，逕行舉發（包含科技執法及民眾檢舉案件）不予記點；自費參加講習扣抵違規點數2點，由1年1次為限提高至1年2次（4點），並刪除有關逕行舉發案件記違規點數規定。

交通部強調，本次修法雖限縮部分輕微違規項目不予民眾檢舉，但不會因此而降低執法強度，亦不會有處罰漏洞；各類駕駛人如有違反道路交通管理規定之違規行為，均須處罰鍰，並依情節依條例規定併受道路交通安全講習、吊扣或吊銷駕駛執照等之處罰。

記點規定很寬鬆

被問到「微罪不記點」的執行狀況，林福山說明，相關規定將會檢討裁罰基準與處理細則，並非修法層次，在《道路交通管理處罰條例》修法送入立法院的同時也會一併公告處理。而路權團體不排除在3到4月上街抗議，交通部次長陳彥伯僅表示，會繼續與路權團體溝通。

對此，行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧先前曾表示，目前1200元以下會記點的項目，只有併排臨時停車，以及消防栓停車，計程車在紅線、行穿線上下客基本上都不會記點，不認為有必要為了職業駕駛，去開放併排停車這樣的行為。

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