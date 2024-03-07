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遭疑未說明台糖瘦肉精污染源 中市府：實驗室無污染

中央社／ 台中7日電
台中市春節前抽驗出台糖梅花肉驗出含瘦肉精西布特羅。圖／台中市政府提供
台中市春節前抽驗出台糖梅花肉驗出含瘦肉精西布特羅。圖／台中市政府提供

台中市議會臨時會議程排定8日進行市府檢出台糖梅花肉片含瘦肉精專案報告，今天有議員質疑市府未提供檢驗報告、影像、說明污染源；衛生局長曾梓展強調，實驗室沒有污染，檢驗流程均合法。

台中市議會今天召開第4屆第3次臨時會第1次會議，依據議程排定8日進行專案報告，有議員對於「台中市政府檢驗台糖梅花豬肉片檢出西布特羅事件的源頭追查與檢驗流程檢討」專案報告，提出多項質疑。

民進黨台中市議員周永鴻認為，專案報告不具效力，要求市府應將台糖肉片檢出禁用瘦肉精的專案報告放入市府來函。他也質疑，市府未提供檢驗的影像、報告，也未說明為何僅有檢驗的這盒肉片有問題，未釐清污染源，依然堅稱依照標準流程操作。

曾梓展表示，實驗室都有錄影設備，預防小偷闖入或實驗室有任何意外，但並未所有的檢驗過程都會錄影，食安處實驗室1年超過5000件檢驗，依照法規並為逐一錄影；實驗室的報告由檢驗者、報告者、實驗室負責人，3人簽署後報告即具備效力。

有關瘦肉精源頭釐清部分，曾梓展舉例，發現有人倒臥路邊死了，他立刻報警，警察查不到凶手，卻依照排除法認定「我就是殺人凶手」，他質疑這樣的邏輯不合理。

曾梓展說，衛生局檢驗出有異常，經反覆確認後，按照食安法第5條，即時公布讓民眾知悉，這是公務員責任，因不能確認是單一或系統性事件，強調過程沒有錯誤，肉品檢驗出瘦肉精絕非實驗室污染，釐清污染來源並非衛生局責任；他舉例蘇丹紅事件，後續才發現是系統性。

台中市 瘦肉精 衛生局

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