衛福部取消掛號費參考價引爭議 侯友宜：診所調漲要告知民眾
衛福部本周發文取消醫療院所掛號費參考價引發爭議，衛福部長薛瑞元上午受訪表示，掛號費管理本來就沒有法源依據，醫療院所經營有壓力，不宜僵硬限制。不過，新北市長侯友宜表示，診所如果要調整掛號費，要把程序做好，告知民眾，民眾有知的權利。
衛福部公布停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，進一步取消掛號費用調整備查制度。醫療院所如有不合適的調漲情況，民眾可向當地衛生局反映，不過衛生單位還是無法阻擋業者提高掛號費。
侯友宜今出席「林口鑫淼天使居」啟用典禮後受訪表示，新北市有3000家醫院診所，要在兼顧醫療品質與人民需求上找到平衡，每個步驟都希望按照衛生局公告，診所如果要調整掛號費，要把程序做好，告知民眾，民眾有知的權利。
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