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看診掛號費天花板打破 台灣社區醫院協會肯定衛福部

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
掛號費漲價告示、櫃檯收費示意圖。本報資料照片
掛號費漲價告示、櫃檯收費示意圖。本報資料照片

衛福部本周發文取消醫療院所掛號費參考價取消引發爭議，引發外界疑慮。台灣社區醫院協會肯定衛福部作法，並表示地區醫院會發揮自律精神，確保民眾就醫權益。

行政院衛生署在2010年6月21日公告的「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，台灣社區醫院協會認為，不只因為近年人事成本增加、物價通膨飛漲，掛號費範圍不合理外，掛號費僅屬醫療機構行政管理費用，衛生主管機關本無介入管理之法令依據，恐壓抑醫療機構正常營運。

面對外界憂心掛號費漫天上揚，是否會影響民眾就醫權益？台灣社區醫院協會表示，掛號費收取回歸市場機制後，仍受公平交易法禁止聯合行為限制，社區醫院為回應分級醫療政策，都不曾均過當收取掛號費或巧立名目收取醫療費用，期待民眾願意在社區醫院就醫。

台灣社區醫院協會說，會向會員宣導掛號費收費額公開透明、重視弱勢與弱勢民眾權益等原則，以維護國人健康。

衛生署 衛福部 通膨

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