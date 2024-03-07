交通微罪不能檢舉 Cheap：行人地獄大門開啟 政府極度無能

行政院院會今天拍板罰鍰1200元以下10種輕微違規限縮不予民眾檢舉、不記點。關注交通安全的網紅Cheap在臉書表示，為了怕影響職業駕駛的工作權，行政院今天已通過1200元以下的微罪不予民眾檢舉，「行人地獄大門已開啟」。

Cheap表示，除了本來就不能檢舉的紅線停車外，還有併排、人行道、斑馬線、路口10公尺內、身心障礙專用停車位等，違停這些地方都不予檢舉。

他說，過去還會擔心民眾檢舉，去吃個飯30分鐘也要找停車格，現在真的隨便停。他實測過，即使打電話跟警方檢舉說有違停，「台中警察約2小時後才來，要被開單的機率很低」。地獄倒楣鬼被開單也不要氣餒，你停愈多省愈多。

「騎樓是給行人走的」，Cheap表示，在交通並沒有改善的情形下，禁止民眾檢舉，就是繼續爛下去不改善的意思。顯示政府極度無能，只會解決提出問題的人。拿掉民眾檢舉，就大家一起違停了，反正警察幾乎不執法的，報警來了也會勸導不直接開罰。