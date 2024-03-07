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秋田縣湯澤市長訪台推觀光 推藝妓短期養成體驗行程

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▲<a href='/search/tagging/2/秋田' rel='秋田' data-rel='/2/135762' class='tag'><strong>秋田</strong></a>縣湯澤市長佐藤一夫訪台推廣觀光。　圖：蔡雅雯／攝影

秋田縣湯澤市長佐藤一夫率領市府團隊於2/23訪台推廣觀光，他表示，「湯澤市位於秋田縣最南端，境內擁有栗駒山、溫泉等豐富觀光資源。去年12/10台灣虎航直飛秋田航線啟航後，非常感謝台灣同業送客。秋田機場距離湯澤市車程約1小時，未來希望除了探訪湯澤市景點用餐之外，也能多多留宿湯澤市內，領略更多湯澤的美好。」事實上，光是農曆年春節前後3週 ，來訪湯澤市與週邊小城的台灣旅客就超過500人次。

另外，湯澤市也推出因應季節的多種體驗行程方案，如參觀湯澤酒造、前往佐藤養助旗艦店進行稻庭烏龍麵DIY、到川連漆器參加蒔繪體驗等。因應需求湯澤市將補助部分體驗費用。不過最吸睛的應該是湯乃華藝妓推出的「藝妓短期養成體驗行程」，七天六夜包含專業才藝訓練、藝舞妓和服妝髮造型、跟現役藝妓一起在宴席演出、提供戶外攝影照片和影片檔案等共30萬日幣，可依個人需求加減內容調整價錢。

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